Овчинский: более 40 семей переехали в дом по реновации в районе Люблино

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более 40 семей переехали в дом по реновации, построенный на Краснодонской улице в московском районе Люблино, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что жители трех старых домов на улице Верхние Поля приступили к осмотру квартир в доме в конце июня.

« "Сегодня новоселье в доме на Краснодонской улице отпраздновали более 40 семей. Для того чтобы их переезд был действительно комфортным, город предоставил грузчиков и автомобили", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Он уточнил, что сервисом от города по перевозке вещей воспользовались свыше 30 семей из переселившихся в новый дом.

Ожидается, что всего в Люблине переедут по реновации 10 тысяч семей из 152 домов.