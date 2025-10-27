Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: более 40 семей переехали в дом по реновации в районе Люблино
27.10.2025
Овчинский: более 40 семей переехали в дом по реновации в районе Люблино
Овчинский: более 40 семей переехали в дом по реновации в районе Люблино
Овчинский: более 40 семей переехали в дом по реновации в районе Люблино
Более 40 семей переехали в дом по реновации, построенный на Краснодонской улице в московском районе Люблино, сообщил министр правительства столицы, руководитель
Овчинский: более 40 семей переехали в дом по реновации в районе Люблино

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более 40 семей переехали в дом по реновации, построенный на Краснодонской улице в московском районе Люблино, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что жители трех старых домов на улице Верхние Поля приступили к осмотру квартир в доме в конце июня.
«
"Сегодня новоселье в доме на Краснодонской улице отпраздновали более 40 семей. Для того чтобы их переезд был действительно комфортным, город предоставил грузчиков и автомобили", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Он уточнил, что сервисом от города по перевозке вещей воспользовались свыше 30 семей из переселившихся в новый дом.
Ожидается, что всего в Люблине переедут по реновации 10 тысяч семей из 152 домов.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
