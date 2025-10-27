https://ria.ru/20251027/ovchinskiy-2050842645.html
Овчинский: более 40 семей переехали в дом по реновации в районе Люблино
Овчинский: более 40 семей переехали в дом по реновации в районе Люблино - РИА Новости, 27.10.2025
Овчинский: более 40 семей переехали в дом по реновации в районе Люблино
Более 40 семей переехали в дом по реновации, построенный на Краснодонской улице в московском районе Люблино, сообщил министр правительства столицы, руководитель РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:00:00+03:00
2025-10-27T12:00:00+03:00
2025-10-27T12:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg
https://ria.ru/20251026/ovchinskiy-2050614341.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: более 40 семей переехали в дом по реновации в районе Люблино
Овчинский: более 40 семей переехали в дом по реновации на Краснодонской улице
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более 40 семей переехали в дом по реновации, построенный на Краснодонской улице в московском районе Люблино, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что жители трех старых домов на улице Верхние Поля приступили к осмотру квартир в доме в конце июня.
«
"Сегодня новоселье в доме на Краснодонской улице отпраздновали более 40 семей. Для того чтобы их переезд был действительно комфортным, город предоставил грузчиков и автомобили", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Он уточнил, что сервисом от города по перевозке вещей воспользовались свыше 30 семей из переселившихся в новый дом.
Ожидается, что всего в Люблине
переедут по реновации 10 тысяч семей из 152 домов.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.