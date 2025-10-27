Премьер Финляндии допустил открытие границы с Россией в будущем

Финский премьер также заявил, что на последней встрече с российской стороной ее представители якобы дали понять, что Москва не намерена менять действующую процедуру. О том, когда и на каком уровне произошла эта встреча, Орпо не сообщил.

Власти Финляндии в 2024 году приняли так называемый закон о выдворении, согласно которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы из-за угрозы "инструментализированного въезда". Закон вступил в силу 22 июля 2024 года, однако власти Финляндии еще ни разу не воспользовались его положениями. Орпо заявлял, что после его принятия власти смогут рассмотреть возможность открытия КПП на границе с Россией. Однако после вступления документа в силу о возможности открытия пропускных пунктов в Финляндии больше не упоминали. Власти страны объясняют это тем, что в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.