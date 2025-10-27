Премьер Финляндии допустил открытие границы с Россией в будущем

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил открытие границы с Россией в будущем и добавил, что речь не идет о "десятилетиях".
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне увеличения потока беженцев из третьих стран. Финские власти безосновательно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
"По моему мнению, открытие восточной границы (граница с Россией - ред.) на каком-то пограничном пункте возможно в будущем, и я говорю не о десятилетиях", - сказал Орпо в интервью телерадиовещателю Yle.
По его словам, условием для открытия границы является возвращение к прежней практике проверки проездных документов российскими пограничниками. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие пограничных пунктов пропуска в ноябре 2023 года, подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются только те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения в адрес Москвы неприемлемы.
Финский премьер также заявил, что на последней встрече с российской стороной ее представители якобы дали понять, что Москва не намерена менять действующую процедуру. О том, когда и на каком уровне произошла эта встреча, Орпо не сообщил.
Власти Финляндии в 2024 году приняли так называемый закон о выдворении, согласно которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы из-за угрозы "инструментализированного въезда". Закон вступил в силу 22 июля 2024 года, однако власти Финляндии еще ни разу не воспользовались его положениями. Орпо заявлял, что после его принятия власти смогут рассмотреть возможность открытия КПП на границе с Россией. Однако после вступления документа в силу о возможности открытия пропускных пунктов в Финляндии больше не упоминали. Власти страны объясняют это тем, что в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Заявление Стубба о России вызвало изумление в Финляндии
19 октября, 09:11