Орбан хотел бы, чтобы "оставшаяся часть Украины" не вступала в ЕС

БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел бы, чтобы "оставшаяся часть Украины" по завершении конфликта не вступала в ЕС, а максимум стала бы стратегическим партнером.