Орбан хотел бы, чтобы "оставшаяся часть Украины" не вступала в ЕС
Орбан хотел бы, чтобы "оставшаяся часть Украины" не вступала в ЕС - РИА Новости, 27.10.2025
Орбан хотел бы, чтобы "оставшаяся часть Украины" не вступала в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел бы, чтобы "оставшаяся часть Украины" по завершении конфликта не вступала в ЕС, а максимум стала бы... РИА Новости, 27.10.2025
украина
венгрия
2025
Орбан хотел бы, чтобы "оставшаяся часть Украины" не вступала в ЕС
Орбан: Венгрия хочет, чтобы Украина не вступала в ЕС после окончания конфликта