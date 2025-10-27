Рейтинг@Mail.ru
Орбан хотел бы, чтобы "оставшаяся часть Украины" не вступала в ЕС - РИА Новости, 27.10.2025
22:53 27.10.2025
Орбан хотел бы, чтобы "оставшаяся часть Украины" не вступала в ЕС
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
евросоюз
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел бы, чтобы "оставшаяся часть Украины" по завершении конфликта не вступала в ЕС, а максимум стала бы стратегическим партнером.
"(Мы хотели бы - ред.), чтобы государства-члены ЕС не вступали в отношения членства с той Украиной, которая останется после войны, а установили стратегическое партнерство. Не приносили войну в ЕС, не усылали деньги из ЕС, а всегда заключали с Украиной соглашения, которые на пользу ей, но не ставят под угрозу нас. Именно поэтому мы не должны давать ей членство, оттуда пути назад нет, а стратегическое партнерство", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Орбан назвал вступление Украины в ЕС самой большой угрозой для Венгрии
18 мая, 19:50
 
