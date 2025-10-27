https://ria.ru/20251027/orban-2051053539.html
Орбан назвал катастрофической ошибкой отказ ЕС вести переговоры с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал катастрофической ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с Россией. РИА Новости, 27.10.2025
в мире, россия, европа, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан назвал ошибкой нежелание Евросоюза вести переговоры с Россией