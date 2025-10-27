Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал катастрофической ошибкой отказ ЕС вести переговоры с Россией - РИА Новости, 27.10.2025
22:11 27.10.2025 (обновлено: 23:11 27.10.2025)
Орбан назвал катастрофической ошибкой отказ ЕС вести переговоры с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал катастрофической ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с Россией. РИА Новости, 27.10.2025
Орбан назвал катастрофической ошибкой отказ ЕС вести переговоры с Россией

БУДАПЕШТ, 27 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал катастрофической ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с Россией.
"Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы будут вести переговоры, договорятся и решат будущее Украины, ее экономические ресурсы, вопрос безопасности Европы в соглашении с Россией. А мы, европейцы, делаем вид, что нам это нравится, и аплодируем. Но тогда мы не можем реально влиять на своё будущее", — сказал он в интервью порталу М1.
По словам венгерского премьера, ЕС находится в той же ситуации, что и "после Второй мировой войны, когда другие страны решали будущее Европы".
"Мы хотели бы, чтобы европейские лидеры вступили в прямой контакт с русскими, начали переговоры и достигли российско-европейского соглашения о системе европейской безопасности, а также о будущем Украины, территории, называемой Украиной", — добавил Орбан.
При этом он добавил, что не хотел бы вступления в ЕС "оставшейся части Украины" после завершения конфликта.
