https://ria.ru/20251027/orban-2051053305.html
Волна поддержки членства Украины в ЕС идет на спад, заявил Орбан
Волна поддержки членства Украины в ЕС идет на спад, заявил Орбан - РИА Новости, 27.10.2025
Волна поддержки членства Украины в ЕС идет на спад, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что волна поддержки членства Украины в ЕС идет на спад в Европе и исчезнет. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T22:07:00+03:00
2025-10-27T22:07:00+03:00
2025-10-27T22:07:00+03:00
в мире
украина
венгрия
европа
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html
украина
венгрия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз
Волна поддержки членства Украины в ЕС идет на спад, заявил Орбан
Орбан: волна поддержки членства Украины в ЕС идет на спад и скоро исчезнет