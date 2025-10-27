Рейтинг@Mail.ru
Венгрия должна до конца бороться за доступ к российской нефти, заявил Орбан - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/orban-2051052029.html
Венгрия должна до конца бороться за доступ к российской нефти, заявил Орбан
Венгрия должна до конца бороться за доступ к российской нефти, заявил Орбан - РИА Новости, 27.10.2025
Венгрия должна до конца бороться за доступ к российской нефти, заявил Орбан
Венгрия должна до конца бороться за возможность покупать нефть и газ из России, потому что не может заменить их другими источниками, заявил венгерский... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T21:49:00+03:00
2025-10-27T21:49:00+03:00
венгрия
россия
виктор орбан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050107643_182:0:2844:1497_1920x0_80_0_0_dfbe28ad7a45e64e14a29074c0138070.jpg
https://ria.ru/20251027/orban-2051013597.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050107643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc3cf721a1cf8c2c5b0412679be36c32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, виктор орбан, в мире
Венгрия, Россия, Виктор Орбан, В мире
Венгрия должна до конца бороться за доступ к российской нефти, заявил Орбан

Орбан призвал Венгрию до конца бороться за доступ к российским нефти и газу

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Венгрия должна до конца бороться за возможность покупать нефть и газ из России, потому что не может заменить их другими источниками, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы должны бороться до конца за доступ к российским нефти и газу. Прежде всего, потому что мы не можем заменить их другими источниками, возникнет дефицит, пусть не абсолютный, но дефицит будет. С другой стороны, цены вырастут. Поэтому нужно учитывать, что ежемесячные расходы венгерских домохозяйств удвоятся", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Орбан обсудит с Трампом санкции против российской нефти
Вчера, 18:37
 
ВенгрияРоссияВиктор ОрбанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала