Орбан обсудит с Трампом санкции против российской нефти - РИА Новости, 27.10.2025
18:37 27.10.2025
Орбан обсудит с Трампом санкции против российской нефти
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции,... РИА Новости, 27.10.2025
в мире, россия, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп, мария захарова, роснефть, лукойл, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Венгрия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Мария Захарова, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, Санкции в отношении России
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
РИМ, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России цены в Венгрии на них взлетят.
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался об испытаниях "Буревестника" и санкциях против России
Вчера, 09:40
"Вскоре я приеду в Вашингтон, чтобы обсудить этот вопрос с президентом Трампом. Мы обсуждаем, как построить устойчивую систему для экономики моей страны, поскольку Венгрия сильно зависит от российской нефти и газа. Без них цены на энергоносители резко вырастут, что приведет к дефициту поставок", - заявил Орбан в интервью итальянской газете Repubblica.
По его словам, с венгерской точки зрения, Трамп ошибается в связи с введением санкций. "Поэтому мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии", - сказал премьер, который прибыл на Апеннины для аудиенции у папы Римского и встречи с премьером Италии Джорджей Мелони.
Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался о дополнительных санкциях против России
Вчера, 09:38
 
