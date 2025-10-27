Орбан обсудит с Трампом санкции против российской нефти

РИМ, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России цены в Венгрии на них взлетят.