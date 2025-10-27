Рейтинг@Mail.ru
27.10.2025

Орбан попросил папу римского поддержать усилия Венгрии по Украине
16:17 27.10.2025
Орбан попросил папу римского поддержать усилия Венгрии по Украине
Орбан попросил папу римского поддержать усилия Венгрии по Украине
Орбан попросил папу римского поддержать усилия Венгрии по Украине

БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попросил Папу римского Льва XIV поддержать усилия Венгрии по установлению мира на Украине.
"В мире существует антивоенная сеть, духовным центром которой является Святейший Отец. Попросил сегодня Его Святейшество Папу Льва XIV, чтобы Ватикан продолжал поддерживать антивоенные усилия Венгрии", - написал Орбан в соцсети Facebook*, разместив фотографии аудиенции у понтифика.
У венгерского премьера в понедельник запланирована также встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Орбан опубликовал шуточную "рекламу" телефона от Зеленского

11 октября, 13:20
11 октября, 13:20
 
В миреВенгрияУкраинаВатиканВиктор ОрбанДжорджа МелониПапа римский Лев XIV
 
 
