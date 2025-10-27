МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга и Орска сняты, сообщила Росавиация.
В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения
В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения - РИА Новости, 27.10.2025
В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга и Орска сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T10:29:00+03:00
2025-10-27T10:29:00+03:00
2025-10-27T10:29:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
оренбург
орск
безопасность
оренбург
орск
Новости
В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения
В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения на полеты
Самолет . Архивное фото