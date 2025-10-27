Гендиректора "Облкоммунэнерго" обвиняют в хищении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Гендиректора "Облкоммунэнерго" Дмитрия Буданова обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.