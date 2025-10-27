Рейтинг@Mail.ru
Гендиректора "Облкоммунэнерго" обвиняют в хищении
16:57 27.10.2025 (обновлено: 18:10 27.10.2025)
Гендиректора "Облкоммунэнерго" обвиняют в хищении
Гендиректора "Облкоммунэнерго" обвиняют в хищении - РИА Новости, 27.10.2025
Гендиректора "Облкоммунэнерго" обвиняют в хищении
Гендиректора "Облкоммунэнерго" Дмитрия Буданова обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, нижний тагил, россия, алексей бобров, генеральная прокуратура рф, екатеринбург
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Алексей Бобров, Генеральная прокуратура РФ, Екатеринбург
Гендиректора "Облкоммунэнерго" обвиняют в хищении

Гендиректора "Облкоммунэнерго" Буданова обвиняют в хищении более 20 млн рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Гендиректора "Облкоммунэнерго" Дмитрия Буданова обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Следователи правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества "Облкоммунэнерго" Буданова Д.В., который ранее был объявлен в федеральный розыск. Согласно имеющимся фактам, Буданову Д.В. и его подельникам (имена которых пока не разглашаются в интересах следствия) удалось вывести из бюджета Нижнего Тагила 20 миллионов рублей якобы на исполнение концессии, которая предусматривала создание мусоросортировочного комплекса, нового полигона ТКО (твердых коммунальных отходов), более 190 площадок накопления ТКО, а также реконструкцию двух существующих полигонов ТКО ("Рогожинский" и полигон в селе Покровское). В результате Буданову Д.В. вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - сообщил собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Появились подробности по делу о хищениях на белгородских фортификациях
25 октября, 08:16
В конце сентября Буданов попал в официальную базу розыска МВД России, основанием для розыска была указана "статья УК РФ".
Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи, обжаловать свой арест им не удалось.
Также 30 сентября был арестован бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов по обвинению в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой. По словам его адвоката, проходит он по одному делу с Бобровым, Черных и Боликовым. Им вменяют хищение субсидий, выделенных ранее областным правительством. На судебном заседании по мере пресечения Черных и Боброву стало известно, что обвинение основывается на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Согласно материалам иска, с которым ознакомилось агентство, Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превысила 12 миллиардов рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты
Вчера, 04:13
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссияАлексей БобровГенеральная прокуратура РФЕкатеринбург
 
 
