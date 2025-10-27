На Урале создали "грибную" мазь для заживления сильных ожогов

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Мази с экстрактом трутовых грибов значительно ускоряют восстановление кожного покрова после сильных ожогов, доказали специалисты Мази с экстрактом трутовых грибов значительно ускоряют восстановление кожного покрова после сильных ожогов, доказали специалисты УрФУ . Это происходит за счет стимуляции регенерации ткани и подавления воспалительных процессов. Результаты представлены в журнале "Бюллетень сибирской медицины".

Ожог третьей степени – сильное повреждение кожного покрова из-за воздействия температуры, агрессивных веществ или электричества. Кожа при таких сильных ожогах поражается практически на всю глубину, а во время заживления нередко возникают осложнения: воспаления, отеки и образование грубой рубцовой ткани, рассказали специалисты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).

Ученые вуза доказали, что ускорить заживление могут мази на основе трутовых грибов: трутовика плоского (Ganoderma applanatum) и трутовика окаймленного (Fomitopsis pinicola). Современная терапия ожогов III степени занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, а использование "грибных" мазей может сократить этапы лечения, рассказал заведующий лабораторией молекулярной и клеточной биотехнологии УрФУ Александр Ермошин.

"Для заживления раны должны восстановиться не только сами клетки, но и межклеточное вещество – каркас кожи. Это длительный процесс, включающий в себя несколько стадий, которые могут затягиваться и приводить к негативным последствиям, например, к серьезному воспалению или образованию рубцов. Используемые мази стимулируют образование новых клеток и уменьшают воспалительные реакции, благодаря чему процесс заживления идет быстрее", — добавил ученый.

Испытания мазей на основе экстрактов грибов и ланолина — животного воска — проводились на лабораторных животных, уточнил Ермошин.

"В настоящее время ученые активно изучают потенциальные ранозаживляющие свойства трутовых грибов, в частности, Ganoderma lucidum — трутовика блестящего. Однако на территории РФ этот вид занесен в Красную книгу, а распространение получили другие виды — Ganoderma applanatum и Fomitopsis pinicola, на которых и было сосредоточено наше внимание. Эти трутовые грибы вырабатывают уникальный комплекс биоактивных веществ (полисахаридов, полифенолов, терпенов), которые, вероятно, и обеспечили ранозаживляющий эффект", — объяснила старший преподаватель департамента биологии и фундаментальной медицины УрФУ Ирина Петрова.

Низкие затраты на производство таких мазей могут обеспечить лечение пациентов в странах с высоким уровнем травматизма или в регионах с ограниченными медицинскими ресурсами, подчеркнули в вузе. При этом полученные результаты открывают перспективы для создания эффективных ранозаживляющих средств, которые могут быть использованы не только для лечения ожогов, но и других повреждений кожи.