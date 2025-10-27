Рейтинг@Mail.ru
На Урале создали "грибную" мазь для заживления сильных ожогов
Наука
 
07:00 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/nauka-2050152347.html
На Урале создали "грибную" мазь для заживления сильных ожогов
На Урале создали "грибную" мазь для заживления сильных ожогов
Мази с экстрактом трутовых грибов значительно ускоряют восстановление кожного покрова после сильных ожогов, доказали специалисты УрФУ. Это происходит за счет... РИА Новости, 27.10.2025
На Урале создали "грибную" мазь для заживления сильных ожогов

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Мази с экстрактом трутовых грибов значительно ускоряют восстановление кожного покрова после сильных ожогов, доказали специалисты УрФУ. Это происходит за счет стимуляции регенерации ткани и подавления воспалительных процессов. Результаты представлены в журнале "Бюллетень сибирской медицины".
Ожог третьей степени – сильное повреждение кожного покрова из-за воздействия температуры, агрессивных веществ или электричества. Кожа при таких сильных ожогах поражается практически на всю глубину, а во время заживления нередко возникают осложнения: воспаления, отеки и образование грубой рубцовой ткани, рассказали специалисты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).
Разработка ученых ННГУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Нижнем Новгороде создали ранозаживляющие покрытия из рыбы
1 октября, 08:00
Ученые вуза доказали, что ускорить заживление могут мази на основе трутовых грибов: трутовика плоского (Ganoderma applanatum) и трутовика окаймленного (Fomitopsis pinicola). Современная терапия ожогов III степени занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, а использование "грибных" мазей может сократить этапы лечения, рассказал заведующий лабораторией молекулярной и клеточной биотехнологии УрФУ Александр Ермошин.
"Для заживления раны должны восстановиться не только сами клетки, но и межклеточное вещество – каркас кожи. Это длительный процесс, включающий в себя несколько стадий, которые могут затягиваться и приводить к негативным последствиям, например, к серьезному воспалению или образованию рубцов. Используемые мази стимулируют образование новых клеток и уменьшают воспалительные реакции, благодаря чему процесс заживления идет быстрее", — добавил ученый.
Испытания мазей на основе экстрактов грибов и ланолина — животного воска — проводились на лабораторных животных, уточнил Ермошин.
"В настоящее время ученые активно изучают потенциальные ранозаживляющие свойства трутовых грибов, в частности, Ganoderma lucidum — трутовика блестящего. Однако на территории РФ этот вид занесен в Красную книгу, а распространение получили другие виды — Ganoderma applanatum и Fomitopsis pinicola, на которых и было сосредоточено наше внимание. Эти трутовые грибы вырабатывают уникальный комплекс биоактивных веществ (полисахаридов, полифенолов, терпенов), которые, вероятно, и обеспечили ранозаживляющий эффект", — объяснила старший преподаватель департамента биологии и фундаментальной медицины УрФУ Ирина Петрова.
Натуральные красители - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
На Урале получили из растений новые красители для медицины
23 октября, 07:00
Низкие затраты на производство таких мазей могут обеспечить лечение пациентов в странах с высоким уровнем травматизма или в регионах с ограниченными медицинскими ресурсами, подчеркнули в вузе. При этом полученные результаты открывают перспективы для создания эффективных ранозаживляющих средств, которые могут быть использованы не только для лечения ожогов, но и других повреждений кожи.
Работа в вузе ведется при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий и Российского научного фонда.
 
