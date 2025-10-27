В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве учительницы

ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Школьная учительница была убита в городе Бугуруслан в Оренбургской области, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, 25 октября в полицию Бугуруслана поступило сообщение о смертельном ДТП на трассе вблизи города. Автомобиль Nissan Qashqai врезался в столб. Сотрудники МВД предположили, осматривая место автоаварии, что причина смерти находившейся за рулём женщины носит криминальный характер и не связана с ДТП.

"Полицейские Бугуруслана оперативно задержали подозреваемого в убийстве школьного учителя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что им оказался 42-летний местный житель, его схватили на подходе к собственному дому. Мужчина проживал по соседству с жертвой преступления.

По информации СУ СКР по региону, из-за ранее произошедшего конфликта мужчина выследил и задушил учительницу. Сделал он это возле ее автомобиля на улице Нагорной. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, подозреваемый поместил ее тело на заднее сидение авто. Потом он поехал за город, где не справился с управлением и врезался в опорную мачту.

Желая скрыть преступление, он переместил тело погибшей на переднее водительское сидение и попытался поджечь автомобиль.