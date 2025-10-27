https://ria.ru/20251027/mvd-2050880329.html
В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве учительницы
В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве учительницы - РИА Новости, 27.10.2025
В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве учительницы
Школьная учительница была убита в городе Бугуруслан в Оренбургской области, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:15:00+03:00
2025-10-27T12:15:00+03:00
2025-10-27T13:30:00+03:00
происшествия
оренбургская область
бугуруслан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050921794_0:169:720:574_1920x0_80_0_0_d6f31fe3d68945c2bf5e57414bc6b4d2.jpg
https://ria.ru/20250610/orenburg-2022038261.html
https://ria.ru/20251021/chp-2049583372.html
оренбургская область
бугуруслан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050921794_0:139:720:679_1920x0_80_0_0_710d49653fcf53ad135401b1fd67a7f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, бугуруслан
Происшествия, Оренбургская область, Бугуруслан
В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве учительницы
Полиция задержала подозреваемого в убийстве учительницы в Бугуруслане
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Школьная учительница была убита в городе Бугуруслан в Оренбургской области, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, 25 октября в полицию Бугуруслана
поступило сообщение о смертельном ДТП на трассе вблизи города. Автомобиль Nissan Qashqai врезался в столб. Сотрудники МВД предположили, осматривая место автоаварии, что причина смерти находившейся за рулём женщины носит криминальный характер и не связана с ДТП.
"Полицейские Бугуруслана оперативно задержали подозреваемого в убийстве школьного учителя", - говорится в сообщении.
Уточняется, что им оказался 42-летний местный житель, его схватили на подходе к собственному дому. Мужчина проживал по соседству с жертвой преступления.
По информации СУ СКР по региону, из-за ранее произошедшего конфликта мужчина выследил и задушил учительницу. Сделал он это возле ее автомобиля на улице Нагорной. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, подозреваемый поместил ее тело на заднее сидение авто. Потом он поехал за город, где не справился с управлением и врезался в опорную мачту.
Желая скрыть преступление, он переместил тело погибшей на переднее водительское сидение и попытался поджечь автомобиль.
Как рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона, материалы об избрании меры пресечения фигуранту поступили в Бугурусланский суд. Заседание состоится в понедельник.