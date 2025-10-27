Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области мужчина накинулся на людей с бензопилой
13:52 27.10.2025
В Свердловской области мужчина накинулся на людей с бензопилой
В Свердловской области мужчина накинулся на людей с бензопилой - РИА Новости, 27.10.2025
В Свердловской области мужчина накинулся на людей с бензопилой
Мужчина с заведенной бензопилой набросился на толпу людей в поселке городского типа Арти Свердловской области, обошлось без пострадавших, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2025
свердловская область
валерий горелых
происшествия
свердловская область
свердловская область, валерий горелых, происшествия
Свердловская область, Валерий Горелых, Происшествия
В Свердловской области мужчина накинулся на людей с бензопилой

В Свердловской области мужчина накинулся на толпу людей с заведенной бензопилой

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Полицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Мужчина с заведенной бензопилой набросился на толпу людей в поселке городского типа Арти Свердловской области, обошлось без пострадавших, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Виной всему, как это часто бывает в выходные дни, стало чрезмерное потребление алкоголя. И подозреваемый, и его оппоненты находились в состоянии "подшофе". А в таком состоянии нередко звучат в адрес друг друга весьма нелестные слова, на которые и бывают вспышки яростного гнева", – сказал Горелых.
По его словам, инцидент произошел недалеко от бара "Мохито", где 28-летний подозреваемый по имени Кирилл поссорился с компанией односельчан.
"Первоначально участники инцидента разошлись без рукоприкладства. Однако гражданин Нефедов, так зовут нашего "уральского Рэмбо", дошел до своего дома примерно в 100 метрах от места конфликта, вооружился бензопилой фирмы Stihl, завел ее и вернулся в эпицентр криминальных событий. Попугав своих оппонентов, к счастью, никого из них не травмировав, вернулся к себе в жилище", – продолжил собеседник агентства.
По его данным, сотрудники полиции территориального ОВД совместно со следственными органами примут решение о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.
Также Горелых отметил, что с большей долей вероятности ближайшие несколько суток мужчина проведет под стражей в камере местного отдела полиции.
Свердловская область
Валерий Горелых
Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала