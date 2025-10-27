https://ria.ru/20251027/muzhchina-2050929201.html
В Свердловской области мужчина накинулся на людей с бензопилой
В Свердловской области мужчина накинулся на людей с бензопилой
В Свердловской области мужчина накинулся на людей с бензопилой
Мужчина с заведенной бензопилой набросился на толпу людей в поселке городского типа Арти Свердловской области, обошлось без пострадавших, сообщил РИА Новости
2025-10-27T13:52:00+03:00
2025-10-27T13:52:00+03:00
2025-10-27T13:53:00+03:00
свердловская область
валерий горелых
происшествия
В Свердловской области мужчина накинулся на людей с бензопилой
В Свердловской области мужчина накинулся на толпу людей с заведенной бензопилой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Мужчина с заведенной бензопилой набросился на толпу людей в поселке городского типа Арти Свердловской области, обошлось без пострадавших, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Виной всему, как это часто бывает в выходные дни, стало чрезмерное потребление алкоголя. И подозреваемый, и его оппоненты находились в состоянии "подшофе". А в таком состоянии нередко звучат в адрес друг друга весьма нелестные слова, на которые и бывают вспышки яростного гнева", – сказал Горелых
По его словам, инцидент произошел недалеко от бара "Мохито", где 28-летний подозреваемый по имени Кирилл поссорился с компанией односельчан.
"Первоначально участники инцидента разошлись без рукоприкладства. Однако гражданин Нефедов, так зовут нашего "уральского Рэмбо", дошел до своего дома примерно в 100 метрах от места конфликта, вооружился бензопилой фирмы Stihl, завел ее и вернулся в эпицентр криминальных событий. Попугав своих оппонентов, к счастью, никого из них не травмировав, вернулся к себе в жилище", – продолжил собеседник агентства.
По его данным, сотрудники полиции территориального ОВД совместно со следственными органами примут решение о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.
Также Горелых отметил, что с большей долей вероятности ближайшие несколько суток мужчина проведет под стражей в камере местного отдела полиции.