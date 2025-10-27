В Минздраве рассказали об изменениях в системе оказания экстренной помощи

КИСЛОВОДСК, 27 окт - РИА Новости. Минздрав ведет в России трансформацию системы оказания экстренной помощи, в 2025 году в стране идет строительство 20 новых приемных отделений, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр прибыл в Ставропольский край с рабочим визитом. Он посетил посетил строительную площадку нового корпуса Кисловодской городской больницы.

"В этом году мы по стране строим 20 приемных отделений. Это новые проекты, мы не считаем те, которые были начаты ранее. По сути дела мы ведем трансформацию системы оказания экстренной помощи, включая детей и взрослых, где формируем современное пространство, где за короткий промежуток времени может быть оказана помощь при экстренной ситуации, при плану, когда необходимо", - сказал министр журналистам.

Он добавил, что строители медобъектов должны четко понимать технологию оказания медицинской помощи, типы оборудования, мощности потребляемой электроэнергии, поскольку они всегда являются высокотехнологичными.

Министр добавил, что его визит в Кисловодск был связан с необходимостью оценить уровень готовности нового корпуса Кисловодской городской больницы из-за задержки сроков сдачи объекта.

"Мы видим, что сейчас уровень готовности уже высокий. В ближайшие недели должны пройти мероприятия по приемке объекта и должны быть получены документы на завершение строительства. Потом до 4-5 недель получение лицензии... В этот период мы направим персонал, отвечающий за организацию, в лучшие центры страны, где уже организовано сегодня по современным требованиям работы приемных отделений. И, соответственно, в этом году, до конца года, все это должно начать работать", - отметил Мурашко

Он подчеркнул, что территория Кисловодска привлекает к себе на лечение лиц старшего возраста, имеющих хронические заболевания. Поэтому этот объект крайне важен для развития этого города и близлежащих санаторно-курортных учреждений.