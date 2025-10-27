Рейтинг@Mail.ru
В московском хостеле задержали более 370 мигрантов
17:32 27.10.2025 (обновлено: 17:39 27.10.2025)
В московском хостеле задержали более 370 мигрантов
В московском хостеле задержали более 370 мигрантов
Более 370 мигрантов задержали за нарушение правил пребывания на складах и производственных объектах в ходе рейда в одном из хостелов в Москве, сообщается в... РИА Новости, 27.10.2025
происшествия
москва
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
Новости
происшествия, москва, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Следственный комитет России (СК РФ)
В московском хостеле задержали более 370 мигрантов

Росгвардия задержала более 370 мигрантов в ходе рейда в хостеле в Москве

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более 370 мигрантов задержали за нарушение правил пребывания на складах и производственных объектах в ходе рейда в одном из хостелов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Росгвардии.
"Сотрудники ОМОН "Авангард" Главного управления по г. Москве оказали силовую поддержку коллегам из Военного следственного управления СК России при проведении операции по контролю за соблюдением миграционного законодательства в одном из столичных хостелов. В ходе мероприятия было задержано более 370 мигрантов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все они переданы в органы внутренних дел для оформления документов по факту нарушения правил пребывания на складах и производственных объектах городского округа.
