В московском хостеле задержали более 370 мигрантов
2025-10-27T17:32:00+03:00
2025-10-27T17:32:00+03:00
2025-10-27T17:39:00+03:00
происшествия
москва
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
В московском хостеле задержали более 370 мигрантов
Росгвардия задержала более 370 мигрантов в ходе рейда в хостеле в Москве