Москва открыта для налаживания отношений с США, заявил Песков - РИА Новости, 27.10.2025
12:43 27.10.2025
Москва открыта для налаживания отношений с США, заявил Песков
Москва открыта для налаживания отношений с США, заявил Песков
Москва остается открытой для налаживания отношений с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2025
Москва открыта для налаживания отношений с США, заявил Песков

Песков: Москва остается открытой для налаживания отношений с Вашингтоном

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва остается открытой для налаживания отношений с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы все равно исходя прежде всего из своих собственных интересов, мы остаемся открытыми для налаживания отношений (с Вашингтоном - ред.)", - сказал Песков журналистам.
