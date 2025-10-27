https://ria.ru/20251027/moskva-2050800810.html
Число уничтоженных БПЛА, летевших к Москве, возросло до 27
Число уничтоженных БПЛА, летевших к Москве, возросло до 27
Число уничтоженных БПЛА, летевших к Москве, возросло до 27
Количество уничтоженных БПЛА, летевших на Москву, возросло до 27, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max. РИА Новости, 27.10.2025
Число уничтоженных БПЛА, летевших к Москве, возросло до 27
