Число сбитых при атаке на Москву беспилотников возросло до 18 - РИА Новости, 27.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 27.10.2025
Число сбитых при атаке на Москву беспилотников возросло до 18
Число сбитых при атаке на Москву беспилотников возросло до 18
Число БПЛА, сбитых при атаке на Москву, возросло до 18, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max. РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Сергей Собянин
Число сбитых при атаке на Москву беспилотников возросло до 18

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший к Москве

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число БПЛА, сбитых при атаке на Москву, возросло до 18, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении 17 беспилотников, атаковавших столицу.
"Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
