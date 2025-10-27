https://ria.ru/20251027/moskva-2050796914.html
Силы ПВО уничтожили 11-й БПЛА за ночь, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили 11-й БПЛА за ночь, летевший на Москву
Уничтожен 11-й БПЛА за ночь, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max. РИА Новости, 27.10.2025
Силы ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА на подлете к Москве