Силы ПВО уничтожили девятый за ночь беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили девятый за ночь беспилотник, летевший на Москву
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уничтожен девятый за ночь беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max. РИА Новости, 27.10.2025
