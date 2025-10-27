Рейтинг@Mail.ru
Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями - РИА Новости, 27.10.2025
19:17 27.10.2025
Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями
Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями - РИА Новости, 27.10.2025
Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями
Столичный департамент образования и науки предупредил московских школьников о мошенниках, которые звонят, притворяясь школьными учителями, и просят сообщить код РИА Новости, 27.10.2025
2025
Общество
Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями

Московских школьников предупредили о притворяющихся учителями мошенниках

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Столичный департамент образования и науки предупредил московских школьников о мошенниках, которые звонят, притворяясь школьными учителями, и просят сообщить код из SMS.
"Злоумышленники звонят ученикам, притворяясь школьными учителями, и просят сообщить код из SMS, ссылаясь на директора школы. Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в случае поступления подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов.
Общество
 
 
