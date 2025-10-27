https://ria.ru/20251027/moshenniki-2051025107.html
Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями
Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями - РИА Новости, 27.10.2025
Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями
Столичный департамент образования и науки предупредил московских школьников о мошенниках, которые звонят, притворяясь школьными учителями, и просят сообщить код РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:17:00+03:00
2025-10-27T19:17:00+03:00
2025-10-27T19:17:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_c567fd1f970ec090fc518670d68d5e44.jpg
https://ria.ru/20251027/mvd-2050831749.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_731f08325c7c92194d79e540b421ab76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями
Московских школьников предупредили о притворяющихся учителями мошенниках