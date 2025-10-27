ВТБ зафиксировал рост мошеннических атак от имени топ-менеджеров компаний

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ВТБ предупреждает о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону, где злоумышленники маскируются под руководителей компаний, сообщает пресс-служба банка.

"ВТБ предупреждает о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону, где злоумышленники маскируются под руководителей компаний. Создавая дублирующие аккаунты, они стремятся воспользоваться их авторитетом, якобы уточнить важный вопрос или попросить перезвонить - все для последующих обманных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сценарий мошенничества состоит из нескольких этапов и основан на методах социальной инженерии. Сначала злоумышленники создают в мессенджерах фейковый аккаунт, используя фотографию и реальные данные руководителя компании. Номер телефона при этом может быть скрыт. Сам топ-менеджер при этом не теряет управление своим основным аккаунтом.

Затем для создания иллюзии официальности и правдоподобности мошенники совершают первый звонок с "плохой слышимостью", чтобы переместить беседу в мессенджер. Сотруднику они сообщают о проведении в компании проверки с участием представителей правоохранительных органов. Клиентам пишут о необходимости срочно уточнить важный вопрос.

"Спустя время звонок поступает уже от имени "службы безопасности" или "топ-менеджера". Для усиления давления используется видеозвонок, где с помощью технологий искусственного интеллекта может быть сгенерировано изображение реального руководителя", - сообщает ВТБ.

ВТБ рекомендует при подозрительных звонках или сообщениях проверять отправителя, обратить внимание на номер телефона, дату создания аккаунта, обновления фото или имени в профиле, а также на появление дублирующего аккаунта, если ранее происходила переписка с этим собеседником.