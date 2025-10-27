Рейтинг@Mail.ru
ВТБ зафиксировал рост мошеннических атак от имени топ-менеджеров компаний - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/moshenichestvo-2050815376.html
ВТБ зафиксировал рост мошеннических атак от имени топ-менеджеров компаний
ВТБ зафиксировал рост мошеннических атак от имени топ-менеджеров компаний - РИА Новости, 27.10.2025
ВТБ зафиксировал рост мошеннических атак от имени топ-менеджеров компаний
ВТБ предупреждает о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону, где злоумышленники маскируются под руководителей компаний, сообщает... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T08:08:00+03:00
2025-10-27T08:08:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20251024/mvd-2050370452.html
https://ria.ru/20251022/roskomnadzor-2049813864.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия
Технологии, Россия
ВТБ зафиксировал рост мошеннических атак от имени топ-менеджеров компаний

ВТБ зафиксировал рост мошеннических атак якобы от имени руководителей компаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ВТБ предупреждает о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону, где злоумышленники маскируются под руководителей компаний, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ предупреждает о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону, где злоумышленники маскируются под руководителей компаний. Создавая дублирующие аккаунты, они стремятся воспользоваться их авторитетом, якобы уточнить важный вопрос или попросить перезвонить - все для последующих обманных действий", - говорится в сообщении.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
МВД предупредило о новых схемах мошенничества с сим-картами
24 октября, 14:25
Отмечается, что сценарий мошенничества состоит из нескольких этапов и основан на методах социальной инженерии. Сначала злоумышленники создают в мессенджерах фейковый аккаунт, используя фотографию и реальные данные руководителя компании. Номер телефона при этом может быть скрыт. Сам топ-менеджер при этом не теряет управление своим основным аккаунтом.
Затем для создания иллюзии официальности и правдоподобности мошенники совершают первый звонок с "плохой слышимостью", чтобы переместить беседу в мессенджер. Сотруднику они сообщают о проведении в компании проверки с участием представителей правоохранительных органов. Клиентам пишут о необходимости срочно уточнить важный вопрос.
"Спустя время звонок поступает уже от имени "службы безопасности" или "топ-менеджера". Для усиления давления используется видеозвонок, где с помощью технологий искусственного интеллекта может быть сгенерировано изображение реального руководителя", - сообщает ВТБ.
ВТБ рекомендует при подозрительных звонках или сообщениях проверять отправителя, обратить внимание на номер телефона, дату создания аккаунта, обновления фото или имени в профиле, а также на появление дублирующего аккаунта, если ранее происходила переписка с этим собеседником.
Также ВТБ рекомендует анализировать детали при нестандартных приветствиях, необычных требованиях, спешке или секретности, никогда не передавать пароли, PIN, CVC/CVV-коды карт, смс- или push-коды. Более того, рекомендуется не открывать вложения или переходить по ссылкам от сомнительных контактов - они могут содержать вирусы.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Роскомнадзор рассказал о сокращении звонков мошенников в мессенджерах
22 октября, 12:59
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала