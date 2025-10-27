Рейтинг@Mail.ru
Агентство Moody's изменило прогноз кредитного рейтинга Франции - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/moodys-2050873730.html
Агентство Moody's изменило прогноз кредитного рейтинга Франции
Агентство Moody's изменило прогноз кредитного рейтинга Франции - РИА Новости, 27.10.2025
Агентство Moody's изменило прогноз кредитного рейтинга Франции
Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов Франции до негативного со стабильного вследствие "фрагментации... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:09:00+03:00
2025-10-27T12:09:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
moody's
fitch ratings
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dc84a3350598b53ff515327d020f5e6.jpg
https://ria.ru/20250913/frantsiya-2041586701.html
https://ria.ru/20250828/frantsiya-2038181324.html
https://ria.ru/20250914/pushkov-2041827174.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79ab1a44d0d1a4d1f10470402ca1a822.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, moody's, fitch ratings
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Moody's, Fitch Ratings
Агентство Moody's изменило прогноз кредитного рейтинга Франции

Агентство Moody's оценило прогноз кредитного рейтинга Франции как негативный

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкВид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов Франции до негативного со стабильного вследствие "фрагментации политического ландшафта", при этом сами долгосрочные рейтинги эмитента страны в национальной и иностранной валютах остались на уровне "Aa3", говорится в релизе агентства.
"Решение об изменении прогноза на негативный отражает повышенный риск того, что фрагментация политического ландшафта страны продолжит негативно влиять на функционирование законодательных институтов Франции", - комментируют аналитики решение агентства.
Логотип агентства Fitch Ratings - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Агентство Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+"
13 сентября, 01:45
Агентство отмечает, что политическая нестабильность может помешать властям страны решать ключевые политические задачи, такие как высокий дефицит бюджета, растущий госдолг и поднимающиеся затраты по займам.
Moody's указывает, что такие обстоятельства могут привести к более быстрому ослаблению ключевых финансовых показателей Франции, чем агентство ожидает на данный момент. Вместе с тем политическая фрагментация повышает риск отката ключевых положений ранее принятых структурных реформ, в частности, пенсионной реформы 2023 года, говорится в релизе.
Само сохранение рейтинга отражает значительную экономическую силу страны, что поддерживается ее богатой и диверсифицированной экономикой, говорится в релизе. "Устойчивое финансовое положение домохозяйств и компаний, а также надежный банковский сектор способствуют макроэкономической стабильности и способности экономики поглощать шоки", - указывают аналитики.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Франция близка к краю финансовой пропасти, заявил глава МВД страны
28 августа, 19:47
Что касается других крупнейших мировых рейтинговых агентств, то Fitch Ratings понизило рейтинг Франции в сентябре, S&P Global Ratings - ранее в октябре.
Французское правительство во главе с повторно назначенным премьер-министром Себастьяном Лекорню пережило два вотума недоверия, которые были выдвинуты правой и левой оппозицией. Лекорню 10 октября был вновь назначен на пост премьер-министра Франции, после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв в должности всего 27 дней.
После повторного назначения Лекорню заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По его словам, он согласился вновь возглавить кабмин после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий. Новый состав правительства был сформирован 12 октября.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он допускает возможность проведения референдума по поводу пенсионной реформы, так как этот вопрос не решить путем компромисса для принятия бюджета на следующий год. Глава сената Франции Жерар Ларше пообещал восстановить реформу пенсий, если Национальное собрание ее приостановит.
В то же время глава Социалистической партии Франции пригрозил правительству вотумом недоверия из-за бюджета: он заявил, что депутаты партии будут голосовать против и поддержат новый возможный вотум недоверия правительству, если кабмин Франции не пойдет на уступки по бюджетным вопросам.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Пушков высказался о понижении международного рейтинга Франции
14 сентября, 13:00
 
В миреФранцияЭммануэль МакронMoody'sFitch Ratings
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала