Суд заочно арестовал Монеточку*

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал певицу Монеточку* (признана иноагентом) за уклонение от обязанностей иностранного агента, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении Елизаветы Гырдымовой*, более известной как Монеточка*, меру пресечения в виде заключения под стражу. Гырдымовой* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, Гырдымова* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила распространять в соцсети материалы без соответствующих указаний.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
