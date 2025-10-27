Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал Монеточку*
11:39 27.10.2025
Суд заочно арестовал Монеточку*
Суд заочно арестовал Монеточку* - РИА Новости, 27.10.2025
Суд заочно арестовал Монеточку*
Суд в Москве заочно арестовал певицу Монеточку* (признана иноагентом) за уклонение от обязанностей иностранного агента, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 27.10.2025
Суд заочно арестовал Монеточку*

Суд заочно арестовал Монеточку за невыполнение обязанностей иноагента

Певица Монеточка*. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал певицу Монеточку* (признана иноагентом) за уклонение от обязанностей иностранного агента, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении Елизаветы Гырдымовой*, более известной как Монеточка*, меру пресечения в виде заключения под стражу. Гырдымовой* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, Гырдымова* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила распространять в соцсети материалы без соответствующих указаний.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
Суд заочно арестовал Илью Яшина*
