Экс-премьер Молдавии раскритиковал назначение Мунтяну премьером

КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Назначение граждан других государств и представителей диаспоры на руководящие посты в Молдавии свидетельствует о несостоятельности действующей власти, заявил бывший премьер страны, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат, комментируя утверждение гражданина Румынии и США Александра Мунтяну на должность главы правительства.