Экс-премьер Молдавии раскритиковал назначение Мунтяну премьером - РИА Новости, 27.10.2025
14:52 27.10.2025
Экс-премьер Молдавии раскритиковал назначение Мунтяну премьером
Экс-премьер Молдавии раскритиковал назначение Мунтяну премьером
Экс-премьер Молдавии раскритиковал назначение Мунтяну премьером

Филат назвал слабостью назначение иностранцев на главные посты в Молдавии

Владимир Филат
Владимир Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Назначение граждан других государств и представителей диаспоры на руководящие посты в Молдавии свидетельствует о несостоятельности действующей власти, заявил бывший премьер страны, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат, комментируя утверждение гражданина Румынии и США Александра Мунтяну на должность главы правительства.
В пятницу президент Молдавии Майя Санду по предложению правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) выдвинула кандидатом на пост премьера проживающего на Украине Мунтяну. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Мунтяну должен будет представить новую команду кабмина.
"Элиты регулярно оболванивают общество идеей коллективного спасения: "Мы подарим вам свободу, очистим от скверны и научим, как правильно жить". Глухой отголосок старинных петровских времен — выписывать иностранных гувернеров", — сказал Филат.
Политик отметил, что молдавская политическая верхушка "глубоко презирает свою страну", поэтому любовь к родине в Молдавии "стала почти изменой". "Так замыкается круг: по приказу новых хозяев каждая старая элита будет непременно наказана следующей за ней, а обществу достаются лишь отчаяние и горечь от невыученных уроков", — добавил лидер ЛДПМ.
Ранее власти назначили на пост главы нацбанка Молдавии гражданку Румынии Анку Драгу, что также вызвало споры в обществе о целесообразности допуска иностранцев к управлению ключевыми институтами государства. При этому у самой Санду, у спикера парламента Игоря Гросу, действующего премьера Дорина Речана также есть гражданство Румынии.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
