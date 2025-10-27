Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии задержали главу организации российских соотечественников - РИА Новости, 27.10.2025
10:30 27.10.2025 (обновлено: 11:16 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/moldaviya-2050843731.html
В Молдавии задержали главу организации российских соотечественников
В Молдавии задержали главу организации российских соотечественников - РИА Новости, 27.10.2025
В Молдавии задержали главу организации российских соотечественников
Глава организации российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил о задержании в аэропорту Кишинева. РИА Новости, 27.10.2025
В Молдавии задержали главу организации российских соотечественников

В Кишиневе задержали главу организации российских соотечественников Петровича

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович
Глава Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Глава организации российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил о задержании в аэропорту Кишинева.
«
"Лето сменилось осенью. Из правительства ушел Дорин Речан и ушел Даниель Водэ. Избран новый молдавский парламент. И только одно остается неизменным: бессмысленные задержания в аэропорту. На сей раз сотрудники пограничной полиции отделили меня от остальных законопослушных граждан оградительной лентой, обезопасив их от моего опасного влияния. Концлагерь по-европейски", — написал он в Telegram-канале.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Правосудие в Молдавии капитулировало, заявил адвокат Гуцул
8 октября, 22:55
Глава Координационного комитета "Победа" не впервые сталкивается с задержаниями и дополнительными досмотрами в аэропорту Кишинева, пограничники обычно не объясняли причины своих действий и вскоре отпускали активиста.

Петрович ежегодно организует в молдавской столице шествие "Бессмертного полка" и "Марш Победы", несмотря на противодействие руководства страны.

Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Санду назначила кандидатом в премьеры Молдавии гражданина Румынии
24 октября, 11:07

Борьба с оппозицией в Молдавии

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Молдавии назвали Россию угрозой национальной безопасности
8 октября, 13:42
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияДорин РечанЕвгения ГуцулРоссия
 
 
