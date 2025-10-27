КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Глава организации российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил о задержании в аэропорту Кишинева.
"Лето сменилось осенью. Из правительства ушел Дорин Речан и ушел Даниель Водэ. Избран новый молдавский парламент. И только одно остается неизменным: бессмысленные задержания в аэропорту. На сей раз сотрудники пограничной полиции отделили меня от остальных законопослушных граждан оградительной лентой, обезопасив их от моего опасного влияния. Концлагерь по-европейски", — написал он в Telegram-канале.
Глава Координационного комитета "Победа" не впервые сталкивается с задержаниями и дополнительными досмотрами в аэропорту Кишинева, пограничники обычно не объясняли причины своих действий и вскоре отпускали активиста.
Петрович ежегодно организует в молдавской столице шествие "Бессмертного полка" и "Марш Победы", несмотря на противодействие руководства страны.
Борьба с оппозицией в Молдавии
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
