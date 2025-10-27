Рейтинг@Mail.ru
Британский журналист пожаловался на мобилизацию его переводчика на Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 27.10.2025
Британский журналист пожаловался на мобилизацию его переводчика на Украине
Британский журналист пожаловался на мобилизацию его переводчика на Украине - РИА Новости, 27.10.2025
Британский журналист пожаловался на мобилизацию его переводчика на Украине
Заочно арестованный за въезд в Курскую область журналист британской газеты Sun Джером Старки пожаловался, что из-за принудительной мобилизации на Украине... РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
великобритания
украина
великобритания
в мире, украина, вооруженные силы украины, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Великобритания
Британский журналист пожаловался на мобилизацию его переводчика на Украине

Журналист Старки пожаловался на мобилизацию его переводчика на Украине

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Заочно арестованный за въезд в Курскую область журналист британской газеты Sun Джером Старки пожаловался, что из-за принудительной мобилизации на Украине лишился переводчика.
В январе суд в Курске заочно арестовал Старки, который ранее был объявлен в международный розыск. Причиной стал его незаконный въезд в Суджанский район, который тогда был частично оккупирован ВСУ, целью въезда была съемка репортажа.
СМИ узнали, что привело к кризису мобилизации на Украине
23 октября, 14:36
СМИ узнали, что привело к кризису мобилизации на Украине
23 октября, 14:36
"Мой украинский друг и коллега... был принудительно призван в вооруженные силы... Фотограф Sun Питер Джордан и я остались без переводчика", - говорится в статье Старки.
Как отметил журналист, его украинский коллега "лишился свободы", его мобилизация напоминала арест. Он рассказал, как у блокпоста в районе Харькова к ним в машину сели вооруженные люди и приказали ехать в военкомат.
При этом Старки признался, что пытался спасти переводчика от мобилизации, используя свои связи в ВСУ и правительстве Украины, однако эти попытки не увенчались успехом. По его словам, переводчика тайно вывезли из военкомата. Позднее Старки получил от него сообщение о том, что его увезли далеко и что, похоже, "все кончено".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию военнообязанных постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
