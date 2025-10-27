Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье четырех человек будут судить за торговлю новорожденным - РИА Новости, 27.10.2025
17:00 27.10.2025 (обновлено: 17:13 27.10.2025)
В Подмосковье четырех человек будут судить за торговлю новорожденным
В Подмосковье четырех человек будут судить за торговлю новорожденным
Четыре человека, в том числе сотрудница частного медцентра, предстанут перед судом в Подмосковье по делу о торговле новорожденным, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, россия, московская область (подмосковье), щелково, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Щелково, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Подмосковье четырех человек будут судить за торговлю новорожденным

В Щелково будут судить четырех человек по делу о продаже младенца за 150 тыс руб

© Следком/TelegramПодозреваемые по делу о торговле новорожденным в Подмосковье
Подозреваемые по делу о торговле новорожденным в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Следком/Telegram
Подозреваемые по делу о торговле новорожденным в Подмосковье
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе сотрудница частного медцентра, предстанут перед судом в Подмосковье по делу о торговле новорожденным, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении супругов, работника частного медицинского центра и роженицы, обвиняемых в торговле новорожденным (часть 2 статьи 35 пункты "б, д, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ)... В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в феврале 2025 года супруги решили купить новорожденного. Они подыскали незаконно находившуюся в РФ женщину на сносях, договорились с ней, нашли в Щелково частный медцентр и врача, которая согласилась за 150 тысяч рублей помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей.
Врач спровоцировала у девушки преждевременные роды, вызвала скорую, сообщив ложные данные о роженице. В результате та родила мальчика под паспортными данными покупательницы. Как рассказали в СК, 18 февраля при выписке из больницы с новорожденным женщина передала его покупателям. А супруги перевели деньги за ребенка.
"О происходящем стало известно правоохранительным органам. После передачи ребенка и получения вознаграждения все фигуранты купли-продажи новорожденного были задержаны оперативными сотрудниками территориальных отделов ФСБ и МВД", - добавляется в сообщении.
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ЩелковоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
