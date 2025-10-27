В Подмосковье четырех человек будут судить за торговлю новорожденным

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе сотрудница частного медцентра, предстанут перед судом в Подмосковье по делу о торговле новорожденным, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении супругов, работника частного медицинского центра и роженицы, обвиняемых в торговле новорожденным (часть 2 статьи 35 пункты "б, д, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ)... В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в феврале 2025 года супруги решили купить новорожденного. Они подыскали незаконно находившуюся в РФ женщину на сносях, договорились с ней, нашли в Щелково частный медцентр и врача, которая согласилась за 150 тысяч рублей помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей.
Врач спровоцировала у девушки преждевременные роды, вызвала скорую, сообщив ложные данные о роженице. В результате та родила мальчика под паспортными данными покупательницы. Как рассказали в СК, 18 февраля при выписке из больницы с новорожденным женщина передала его покупателям. А супруги перевели деньги за ребенка.
"О происходящем стало известно правоохранительным органам. После передачи ребенка и получения вознаграждения все фигуранты купли-продажи новорожденного были задержаны оперативными сотрудниками территориальных отделов ФСБ и МВД", - добавляется в сообщении.
