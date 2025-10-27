https://ria.ru/20251027/mitroshina-2050882790.html
Блогер Митрошина потребовала с юристов почти 70 миллионов рублей
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина направила заявление в СК о признании ее гражданским истцом в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении её бывших адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой, сумма заявленных к ним требований составляет 68,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов.
"Александра подала заявление (ходатайство) о признании её гражданским истцом в рамках уголовного дела", - сказал адвокат.
Мушаилов уточнил, что в заявлении идет речь о взыскании 68,6 миллиона рублей с фигуранток.
Как сообщал СК
, в 2023 году адвокат Волхова защищала Митрошину
по делу об уклонении от уплаты налогов, которое было прекращено в связи с возмещением ущерба. Блогер по совету Волховой передала ей и Гольцевой деньги со своих счетов для их сохранности, недопущения списания их налоговыми органами, а также решения различных вопросов с должностными лицами ФНС России
якобы из-за налоговой проверки. Таким образом, по версии следствия, фигурантки похитили у Митрошиной не менее 41 миллиона рублей.
Волхова
и Гольцева обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), они признали свою вину в полном объеме и находятся под домашним арестом, отмечали в СК.
Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве
. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил ее под домашний арест.
Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.