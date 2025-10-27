Блогер Митрошина потребовала с юристов почти 70 миллионов рублей

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина направила заявление в СК о признании ее гражданским истцом в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении её бывших адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой, сумма заявленных к ним требований составляет 68,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов.

"Александра подала заявление (ходатайство) о признании её гражданским истцом в рамках уголовного дела", - сказал адвокат.

Мушаилов уточнил, что в заявлении идет речь о взыскании 68,6 миллиона рублей с фигуранток.

Как сообщал СК , в 2023 году адвокат Волхова защищала Митрошину по делу об уклонении от уплаты налогов, которое было прекращено в связи с возмещением ущерба. Блогер по совету Волховой передала ей и Гольцевой деньги со своих счетов для их сохранности, недопущения списания их налоговыми органами, а также решения различных вопросов с должностными лицами ФНС России якобы из-за налоговой проверки. Таким образом, по версии следствия, фигурантки похитили у Митрошиной не менее 41 миллиона рублей.

Волхова и Гольцева обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), они признали свою вину в полном объеме и находятся под домашним арестом, отмечали в СК.

Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве . Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил ее под домашний арест.