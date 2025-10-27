Правительство утвердило планы социально-экономического развития Арктики

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В России одобрили проект социально-экономического развития Арктики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«
"Правительство утвердило комплексные планы социально-экономического развития опорных населенных пунктов макрорегиона. На их исполнение при формировании федерального бюджета будет предусматриваться не менее пяти процентов от общего объема средств соответствующих государственных программ. Субъекты федерации тоже должны учитывать такие расходы при составлении финансовых планов", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Среди целей проекта:
- модернизация и строительство инфраструктуры;
- благоустройство действующих и создание новых общественных пространств.
Глава правительства отметил, что выполнение задач позволит создать в Арктике более комфортные условия для жизни, работы и туризма.
Мишустин поручил вице-премьеру — полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу обратить особое внимание на выстраивание диалога с инвесторами.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия начала осваивать Арктику, задачи страны должны иметь исторический масштаб с расчетом на десятилетия и века вперед. Он поручил сделать все для комфортной жизни в этом регионе.
