Правительство утвердило планы социально-экономического развития Арктики

"Правительство утвердило комплексные планы социально-экономического развития опорных населенных пунктов макрорегиона. На их исполнение при формировании федерального бюджета будет предусматриваться не менее пяти процентов от общего объема средств соответствующих государственных программ. Субъекты федерации тоже должны учитывать такие расходы при составлении финансовых планов", — сказал он на совещании с вице-премьерами.