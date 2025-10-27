Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило планы социально-экономического развития Арктики - РИА Новости, 27.10.2025
10:44 27.10.2025 (обновлено: 11:37 27.10.2025)
Правительство утвердило планы социально-экономического развития Арктики
Правительство утвердило планы социально-экономического развития Арктики
В России одобрили проект социально-экономического развития Арктики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.10.2025
арктика
россия
михаил мишустин
владимир путин
арктика
россия
арктика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Арктика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В России одобрили проект социально-экономического развития Арктики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«

"Правительство утвердило комплексные планы социально-экономического развития опорных населенных пунктов макрорегиона. На их исполнение при формировании федерального бюджета будет предусматриваться не менее пяти процентов от общего объема средств соответствующих государственных программ. Субъекты федерации тоже должны учитывать такие расходы при составлении финансовых планов", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Среди целей проекта:
  • модернизация и строительство инфраструктуры;
  • благоустройство действующих и создание новых общественных пространств.
Глава правительства отметил, что выполнение задач позволит создать в Арктике более комфортные условия для жизни, работы и туризма.
Мишустин поручил вице-премьеру — полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу обратить особое внимание на выстраивание диалога с инвесторами.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия начала осваивать Арктику, задачи страны должны иметь исторический масштаб с расчетом на десятилетия и века вперед. Он поручил сделать все для комфортной жизни в этом регионе.
