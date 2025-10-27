Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде выписали 13 детей, отравившихся в кафе - РИА Новости, 27.10.2025
13:56 27.10.2025
В Калининграде выписали 13 детей, отравившихся в кафе
В Калининграде выписали 13 детей, отравившихся в кафе - РИА Новости, 27.10.2025
В Калининграде выписали 13 детей, отравившихся в кафе
Тринадцать из 14 детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выписаны, один ребенок продолжает лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 27.10.2025
калининград
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
калининград, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Калининград, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Калининграде выписали 13 детей, отравившихся в кафе

Минздрав: 13 из 14 детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выписаны

© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 окт — РИА Новости. Тринадцать из 14 детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выписаны, один ребенок продолжает лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Выписаны все, кроме одного. У него состояние удовлетворительное, он продолжает лечение", - сказали в пресс-службе.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Улан-Удэ нашли нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди
19 октября, 09:32
Девятнадцатого октября пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Белла Донна" ООО "СБ39" в Калининграде. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Позже в пресс-службе регионального минздрава сообщили РИА Новости, что число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло до 14.
В пятницу Московский районный суд Калининграда рассмотрел административное дело о нарушениях в кафе "Белла Донна " ООО "СБ39" , признал владельца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.6 КоАП РФ, и приостановил деятельность ООО "СБ39" на 90 суток. В этот же день сотрудники службы судебных приставов опечатали помещение.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Омская семья взыскала ущерб с санатория, где отравились 42 человека
6 октября, 15:53
 
Калининград Россия Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Следственный комитет России (СК РФ) Происшествия
 
 
