В Калининграде выписали 13 детей, отравившихся в кафе

КАЛИНИНГРАД, 27 окт — РИА Новости. Тринадцать из 14 детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выписаны, один ребенок продолжает лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

"Выписаны все, кроме одного. У него состояние удовлетворительное, он продолжает лечение", - сказали в пресс-службе.

Девятнадцатого октября пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Белла Донна" ООО "СБ39" в Калининграде . У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Позже в пресс-службе регионального минздрава сообщили РИА Новости, что число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло до 14.