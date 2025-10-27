https://ria.ru/20251027/minzdrav-2050931504.html
В Калининграде выписали 13 детей, отравившихся в кафе
калининград
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
КАЛИНИНГРАД, 27 окт — РИА Новости. Тринадцать из 14 детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выписаны, один ребенок продолжает лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Выписаны все, кроме одного. У него состояние удовлетворительное, он продолжает лечение", - сказали в пресс-службе.
Девятнадцатого октября пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора
сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Белла Донна" ООО "СБ39" в Калининграде
. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. Следственное управление СК РФ
возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Позже в пресс-службе регионального минздрава сообщили РИА Новости, что число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло до 14.
В пятницу Московский районный суд Калининграда рассмотрел административное дело о нарушениях в кафе "Белла Донна " ООО "СБ39" , признал владельца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.6 КоАП РФ, и приостановил деятельность ООО "СБ39" на 90 суток. В этот же день сотрудники службы судебных приставов опечатали помещение.