Минобороны показало видео уничтожения грузового состава ВСУ - РИА Новости, 27.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 27.10.2025
Минобороны показало видео уничтожения грузового состава ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения грузового состава ВСУ
ВС РФ с помощью беспилотников "Герань-2" поразили грузовой железнодорожный состав ВСУ в районе Черноплатово в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало видео уничтожения грузового состава ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения грузового состава ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ВС РФ с помощью беспилотников "Герань-2" поразили грузовой железнодорожный состав ВСУ в районе Черноплатово в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
Минобороны опубликовало кадры уничтоженного грузового железнодорожного состава ВСУ в лесистой местности, переданные российским беспилотником - грузовые составы ВСУ охвачены огнем.
Российский военнослужащий стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Все пути снабжения ВСУ в Красноармейске перерезаны, сообщил Пушилин
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
