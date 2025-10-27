https://ria.ru/20251027/minoborony-2051001942.html
Минобороны показало видео уничтожения грузового состава ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения грузового состава ВСУ - РИА Новости, 27.10.2025
Минобороны показало видео уничтожения грузового состава ВСУ
ВС РФ с помощью беспилотников "Герань-2" поразили грузовой железнодорожный состав ВСУ в районе Черноплатово в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T18:03:00+03:00
2025-10-27T18:03:00+03:00
2025-10-27T18:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050999900_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e720b48ef3997b6dfe3c58aff1831eda.jpg
https://ria.ru/20251027/krasnoarmeysk-2050994201.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050999900_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ba40219b0205b7fd1bfb4641239a58cd.jpg
Поражение грузового состава ВСУ "Геранью-2"
Поражение грузового состава ВСУ "Геранью-2"
2025-10-27T18:03
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало видео уничтожения грузового состава ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения грузового состава ВСУ в Сумской области