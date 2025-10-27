Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен предложила продумать порядок высылки мигрантов—одиноких родителей - РИА Новости, 27.10.2025
13:08 27.10.2025
Омбудсмен предложила продумать порядок высылки мигрантов—одиноких родителей
Омбудсмен предложила продумать порядок высылки мигрантов—одиноких родителей
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Омбудсмен предложила продумать порядок высылки мигрантов—одиноких родителей

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила продумать порядок выдворения из России иностранных граждан, являющихся единственными родителями несовершеннолетних, совместно с детьми.
"Представляется, что административное выдворение лиц, являющихся единственным родителем несовершеннолетних, в форме самостоятельного контролируемого выезда может отвечать принципу учета наилучших интересов ребенка в корреляции с интересами государства, заключающимися в борьбе с нелегальной миграцией и иными нарушениями в сфере миграционного законодательства", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.
Детский омбудсмен рекомендовала Госдуме РФ проработать вопрос о "порядке совместного выдворения иностранного гражданина, являющегося единственным родителем несовершеннолетних, с детьми".
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Глава СПЧ призвал мигрантов, чьи дети не ходят в школы, уезжать из России
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
