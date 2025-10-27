https://ria.ru/20251027/migranty-2050915333.html
Омбудсмен предложила продумать порядок высылки мигрантов—одиноких родителей
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила продумать порядок выдворения из России иностранных граждан, являющихся единственными родителями несовершеннолетних, совместно с детьми.
"Представляется, что административное выдворение лиц, являющихся единственным родителем несовершеннолетних, в форме самостоятельного контролируемого выезда может отвечать принципу учета наилучших интересов ребенка в корреляции с интересами государства, заключающимися в борьбе с нелегальной миграцией и иными нарушениями в сфере миграционного законодательства", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.
Детский омбудсмен рекомендовала Госдуме РФ проработать вопрос о "порядке совместного выдворения иностранного гражданина, являющегося единственным родителем несовершеннолетних, с детьми".