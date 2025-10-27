Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали испытание ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 27.10.2025 (обновлено: 21:42 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/mid-2051037756.html
В МИД прокомментировали испытание ракеты "Буревестник"
В МИД прокомментировали испытание ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 27.10.2025
В МИД прокомментировали испытание ракеты "Буревестник"
Испытание ракеты "Буревестник" прошло в полном соответствии с международными обязательствами России, заявил замдиректора департамента по вопросам... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:47:00+03:00
2025-10-27T21:42:00+03:00
безопасность
россия
сша
оон
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_0:509:1396:1294_1920x0_80_0_0_7b487398287d6209524ebf174f831b64.jpg
https://ria.ru/20251027/burevestnik-2050939710.html
https://ria.ru/20251027/zelenskiy-2050961664.html
https://ria.ru/20251026/burevestnik-2050730401.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_108:615:1013:1294_1920x0_80_0_0_e876b4c1678bf867070cb2db3b799fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сша, оон, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Безопасность, Россия, США, ООН, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
В МИД прокомментировали испытание ракеты "Буревестник"

Воронцов: испытание "Буревестника" прошло в соответствии с обязательствами РФ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 27 окт — РИА Новости. Испытание ракеты "Буревестник" прошло в полном соответствии с международными обязательствами России, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов во время заседания Первого комитета Генассамблеи.
«

"Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами", — сказал он.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Эксперт назвал "Буревестник" оружием из области научной фантастики
Вчера, 14:32
Дипломат также отметил, что Россия готова предложить США начать переговоры по предотвращению гонки вооружений в космосе, но в Вашингтоне блокируют эти обсуждения.
Воронцов указал, что Москва видит возрастающие риски превращения космоса в "плацдарм агрессии и войны". Так, некоторые западные страны открыто реализуют курс на размещение оружия в космосе и использование космического пространства для ведения боевых действий, стремясь добиться военного доминирования.
"Наглядный пример — усилия США по проекту "Золотой купол для Америки", который предполагает всестороннее развитие компонентов глобальной противоракетной обороны, включающей средства перехвата орбитального базирования. Такие действия подвергают серьезным рискам долгосрочную устойчивость мирной космической деятельности, чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонки вооружений в космическом пространстве", — отметил он.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Журналист высмеял провал Зеленского после слов Путина о "Буревестнике"
Вчера, 16:01

Испытания уникального оружия

В воскресенье президент Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего, он заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".
В свою очередь, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что пуск состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Путин отметил, что ключевые задачи по испытаниям "Буревестника" достигнуты, предстоит большая работа, чтобы поставить его на боевое дежурство. Он добавил, что крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой — это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире.
Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, в пункте управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"
26 октября, 15:56
 
БезопасностьРоссияСШАООНмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала