В МИД прокомментировали испытание ракеты "Буревестник"

ООН, 27 окт — РИА Новости. Испытание ракеты "Буревестник" прошло в полном соответствии с международными обязательствами России, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов во время заседания Первого комитета Генассамблеи.
«
"Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами", — сказал он.
Дипломат также отметил, что Россия готова предложить США начать переговоры по предотвращению гонки вооружений в космосе, но в Вашингтоне блокируют эти обсуждения.
Воронцов указал, что Москва видит возрастающие риски превращения космоса в "плацдарм агрессии и войны". Так, некоторые западные страны открыто реализуют курс на размещение оружия в космосе и использование космического пространства для ведения боевых действий, стремясь добиться военного доминирования.
"Наглядный пример — усилия США по проекту "Золотой купол для Америки", который предполагает всестороннее развитие компонентов глобальной противоракетной обороны, включающей средства перехвата орбитального базирования. Такие действия подвергают серьезным рискам долгосрочную устойчивость мирной космической деятельности, чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонки вооружений в космическом пространстве", — отметил он.
Испытания уникального оружия
В воскресенье президент Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего, он заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".
В свою очередь, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что пуск состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Путин отметил, что ключевые задачи по испытаниям "Буревестника" достигнуты, предстоит большая работа, чтобы поставить его на боевое дежурство. Он добавил, что крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой — это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире.