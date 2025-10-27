В МИД прокомментировали испытание ракеты "Буревестник"

ООН, 27 окт — РИА Новости. Испытание ракеты "Буревестник" прошло в полном соответствии с международными обязательствами России, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов во время заседания Первого комитета Генассамблеи.

"Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США , что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами", — сказал он.

"Наглядный пример — усилия США по проекту "Золотой купол для Америки", который предполагает всестороннее развитие компонентов глобальной противоракетной обороны, включающей средства перехвата орбитального базирования. Такие действия подвергают серьезным рискам долгосрочную устойчивость мирной космической деятельности, чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонки вооружений в космическом пространстве", — отметил он.

Путин отметил, что ключевые задачи по испытаниям "Буревестника" достигнуты, предстоит большая работа, чтобы поставить его на боевое дежурство. Он добавил, что крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой — это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире.