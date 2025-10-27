Рейтинг@Mail.ru
19:10 27.10.2025
В МИД прокомментировали развитие системы ПРО "Золотой купол"
В МИД прокомментировали развитие системы ПРО "Золотой купол"
в мире, сша, россия, генеральная ассамблея оон, оон
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ООН, 27 окт – РИА Новости. Развитие средств перехвата орбитального базирования в рамках ПРО США "Золотой купол" чревато гонкой вооружений в космическом пространстве и "резкой дестабилизацией" обстановки, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
"Ряд государств Запада открыто реализует курс на размещение оружия в космосе и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях обеспечения своего доминирования и превосходства. Наглядный пример – усилия США по проекту "Золотой купол для Америки", который предполагает всестороннее развитие компонентов глобальной противоракетной обороны, включающей средства перехвата орбитального базирования. Такие действия подвергают серьезным рискам долгосрочную устойчивость мирной космической деятельности, чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонки вооружений в космическом пространстве", – сказал он в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН.
