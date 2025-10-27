https://ria.ru/20251027/mid-2051021279.html
В МИД оценили риски превращения космоса в плацдарм войны
РФ видит возрастающие риски превращения космоса в "плацдарм" агрессии и войны, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над... РИА Новости, 27.10.2025
