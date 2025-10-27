МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному Литвы

МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Временный поверенный в делах Литвы в Минске Эрикас Вилканецас был вызван в МИД Белоруссии, ему вручена нота протеста в связи с очередным односторонним закрытием Вильнюсом общей границы без официального уведомления, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас, которому была вручена нота протеста в связи с очередным односторонним закрытием границы со стороны Литовской Республики, осуществленным без какого-либо предварительного уведомления", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что это решение затрагивает права граждан не только Белоруссии , но и Литвы и Евросоюза, а также демонстрирует пренебрежение Вильнюсом фундаментальными принципами свободы передвижения - одной из основополагающих ценностей Шенгенского пространства и Европейского Союза в целом.

"Мы вынуждены констатировать антинародный характер подобных действий, при которых обычные люди становятся заложниками политической конъюнктуры. Беларусь, в отличие от литовской стороны, последовательно выступает за нормализацию диалога и практическое взаимодействие по вопросам пограничного контроля, что отвечало бы интересам всех граждан наших стран", - подчеркнули в пресс-службе.