МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному Литвы

МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Временный поверенный в делах Литвы в Минске Эрикас Вилканецас был вызван в МИД Белоруссии, ему вручена нота протеста в связи с очередным односторонним закрытием Вильнюсом общей границы без официального уведомления, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Сегодня в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас, которому была вручена нота протеста в связи с очередным односторонним закрытием границы со стороны Литовской Республики, осуществленным без какого-либо предварительного уведомления", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что это решение затрагивает права граждан не только Белоруссии, но и Литвы и Евросоюза, а также демонстрирует пренебрежение Вильнюсом фундаментальными принципами свободы передвижения - одной из основополагающих ценностей Шенгенского пространства и Европейского Союза в целом.
"Мы вынуждены констатировать антинародный характер подобных действий, при которых обычные люди становятся заложниками политической конъюнктуры. Беларусь, в отличие от литовской стороны, последовательно выступает за нормализацию диалога и практическое взаимодействие по вопросам пограничного контроля, что отвечало бы интересам всех граждан наших стран", - подчеркнули в пресс-службе.
На прошлой неделе Литва четыре раза закрывала КПП на границе с Белоруссией. После закрытия пунктов пропуска в четвертый раз, поздним вечером 26 октября, движение автотранспорта через КПП "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог") так и не восстановлено. Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
Литва закрыла движение транспорта на границе с Белоруссией
22 октября, 08:13