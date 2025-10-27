Рейтинг@Mail.ru
МИД предупредил россиян о рисках при поездках в США
17:13 27.10.2025
МИД предупредил россиян о рисках при поездках в США
МИД предупредил россиян о рисках при поездках в США - РИА Новости, 27.10.2025
МИД предупредил россиян о рисках при поездках в США
МИД России предупреждает о рисках задержания правоохранителями США россиян по обвинению в "похищении" собственных детей при вывозе из страны, рекомендует... РИА Новости, 27.10.2025
2025
МИД предупредил россиян о рисках при поездках в США

МИД рекомендует россиянам взвешивать все риски при планировании поездок в США

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. МИД России предупреждает о рисках задержания правоохранителями США россиян по обвинению в "похищении" собственных детей при вывозе из страны, рекомендует тщательно взвешивать все риски тем, кто оказался в схожих ситуациях, заявили в понедельник в дипведомстве.
"В последнее время отмечаются очередные рецидивы порочной практики, которой придерживаются американские правоохранительные органы. Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего, россиянок по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами. Примеров немало", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"Российским гражданам и, прежде всего, соотечественницам, оказавшимся в схожих жизненных ситуациях, настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. А лучше – воздерживаться от них", - подчеркнули в дипведомстве.
В комментарии министерства приводится история задержания в аэропорту Нью-Йорка этой весной женщины, которую бывший муж обвинил в незаконном вывозе их дочери.
"Представителей правоохранительных органов нисколько не смутил тот факт, что в свидетельстве о рождении ребенка американского образца в графе "отец" стоит прочерк, и что действовали они на основании предъявленных экс-супругом результатов ДНК-экспертизы. Ситуация усугубляется тем, что второй ребенок россиянки, за которым она и прилетела в США, когда ее задержали, находится с отцом", - указали в МИД.
По большому счету, отметили в министерстве, "если называть вещи своими именами", речь идет о захвате россиянки в заложники с целью возвращения в США ее дочери.
"Посольство России в Вашингтоне находится на связи с матерью детей и оказывает ей консульскую и правовую поддержку. Разумеется, российская сторона будет требовать от американских властей освободить соотечественницу, обеспечив ее воссоединение с детьми. Эту конфликтную ситуацию необходимо решать в цивилизованной правовой форме. Что касается дочки, она в настоящее время живет в России у бабушки, которой с учетом всех обстоятельств оказывается помощь в получении опеки по линии уполномоченного по правам ребенка при президенте России", - подчеркнули в дипведомстве.
