Суд заочно приговорил главреда "Важных историй"* к исправительным работам

МАГАДАН, 27 окт - РИА Новости. Суд в Магадане заочно приговорил главного редактора "Важных историй"* Алесю Мароховскую** (иноагент) к 10 месяцем исправительных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Как сообщает областная прокуратура, фигурантка, работающая "в сфере медиакоммуникаций за пределами Магаданской области", но зарегистрированная по месту жительства матери в Магадане , в августе 2021 года была внесена в реестр иноагентов, а спустя полгода "выехала за границу, где проживает в настоящее время". Журналистку дважды в течение года привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента: с августа 2024 по январь 2025 года она в очередной раз не представила квартальные, полугодовой и годовой отчеты в Минюст России

"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил осужденную к исправительным работам на срок 10 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства", - отметили в ведомстве.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о главреде "Важных историй" Алесе Мароховской**.

Приговор в законную силу не вступил.

* СМИ-иноагент