Суд заочно приговорил главреда "Важных историй"* к исправительным работам - РИА Новости, 27.10.2025
13:36 27.10.2025 (обновлено: 13:48 27.10.2025)
Суд заочно приговорил главреда "Важных историй"* к исправительным работам
Суд заочно приговорил главреда "Важных историй"* к исправительным работам
происшествия, магадан, россия
Суд заочно приговорил главреда "Важных историй"* к исправительным работам

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МАГАДАН, 27 окт - РИА Новости. Суд в Магадане заочно приговорил главного редактора "Важных историй"* Алесю Мароховскую** (иноагент) к 10 месяцем исправительных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Как сообщает областная прокуратура, фигурантка, работающая "в сфере медиакоммуникаций за пределами Магаданской области", но зарегистрированная по месту жительства матери в Магадане, в августе 2021 года была внесена в реестр иноагентов, а спустя полгода "выехала за границу, где проживает в настоящее время". Журналистку дважды в течение года привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента: с августа 2024 по январь 2025 года она в очередной раз не представила квартальные, полугодовой и годовой отчеты в Минюст России.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил осужденную к исправительным работам на срок 10 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства", - отметили в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о главреде "Важных историй" Алесе Мароховской**.
Приговор в законную силу не вступил.
Тихон Дзядко** - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Главреду "Дождя"* предъявили обвинение в распространении фейков об армии
6 октября, 16:59
* СМИ-иноагент
** признана в РФ иностранным агентом
 
ПроисшествияМагаданРоссия
 
 
