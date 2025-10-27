Суд заочно приговорил главреда "Важных историй"* к исправительным работам

https://ria.ru/20251027/mgadan-2050924174.html
МАГАДАН, 27 окт - РИА Новости. Суд в Магадане заочно приговорил главного редактора "Важных историй"* Алесю Мароховскую** (иноагент) к 10 месяцем исправительных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Как сообщает областная прокуратура, фигурантка, работающая "в сфере медиакоммуникаций за пределами Магаданской области", но зарегистрированная по месту жительства матери в Магадане
, в августе 2021 года была внесена в реестр иноагентов, а спустя полгода "выехала за границу, где проживает в настоящее время". Журналистку дважды в течение года привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента: с августа 2024 по январь 2025 года она в очередной раз не представила квартальные, полугодовой и годовой отчеты в Минюст России
.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил осужденную к исправительным работам на срок 10 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства", - отметили в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о главреде "Важных историй" Алесе Мароховской**.
Приговор в законную силу не вступил.
** признана в РФ иностранным агентом