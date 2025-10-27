Рейтинг@Mail.ru
МФЦ Ростовской области подтвердили статус лучших в России - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
16:16 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/mfts-2050966355.html
МФЦ Ростовской области подтвердили статус лучших в России
МФЦ Ростовской области подтвердили статус лучших в России - РИА Новости, 27.10.2025
МФЦ Ростовской области подтвердили статус лучших в России
Многофункциональные центры Ростовской области в четвертый раз подтвердили статус лучших в России, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:16:00+03:00
2025-10-27T16:16:00+03:00
ростовская область
ростовская область
юрий слюсарь
владимир путин
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046616107_325:435:3190:2047_1920x0_80_0_0_57fd7e021a97ae3079a039f404e36d38.jpg
https://ria.ru/20251024/vokzal-2050478734.html
https://ria.ru/20251023/podderzhka-2050117611.html
ростовская область
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046616107_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dc06aa86f83762a4862e19b71ce3b042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, юрий слюсарь , владимир путин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ростов-на-дону
Ростовская область , Ростовская область, Юрий Слюсарь , Владимир Путин, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ростов-на-Дону
МФЦ Ростовской области подтвердили статус лучших в России

МФЦ Ростовской области в четвертый раз подтвердили статус лучших в России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОформление загранпаспорта
Оформление загранпаспорта - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оформление загранпаспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Многофункциональные центры Ростовской области в четвертый раз подтвердили статус лучших в России, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В Минэкономразвития России подвели итоги федерального конкурса "Лучший многофункциональный центр России" 2024 года. Традиционно, донские МФЦ подтвердили статус лучших в стране", - приводит правительство области слова Слюсаря.
Здания главного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону
24 октября, 20:12
Так, уже четвертый год подряд ростовские многофункциональные центры становятся победителями конкурса. Они подтвердили лидерство в двух номинациях - "Лучшая региональная сеть МФЦ" и "Лучший проект МФЦ".
Регион в категории "Крупная региональная сеть МФЦ" представили офисы МФЦ городов Ростова-на-Дону, Волгодонска, Донецка и Мясниковского района. В числе лучших проектов МФЦ страны назван ростовский проект "Предоставление мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей в МФЦ в рамках комплексного запроса".
"Актуальность нашей модели оценил президент Владимир Путин - на августовской встрече он предложил такие механизмы совершенствовать и тиражировать на всю страну. Разработка получила положительные отзывы Минобороны и Минэкономразвития", - отметил губернатор. По его информации, за время работы проекта с августа 2024 года сотрудники МФЦ помогли получить помощь более чем 4 тысячам заявителей - это бойцы и их близкие.
На всероссийский конкурс "Лучший МФЦ России" 2024 года 77 субъектами Российской Федерации было подано 186 заявок - рекордное число за все время проведения конкурса.
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Новые меры поддержки семей с детьми утвердили в Ростовской области
23 октября, 16:32
 
Ростовская областьРостовская областьЮрий СлюсарьВладимир ПутинРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Ростов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала