https://ria.ru/20251027/mfts-2050966355.html
МФЦ Ростовской области подтвердили статус лучших в России
МФЦ Ростовской области подтвердили статус лучших в России - РИА Новости, 27.10.2025
МФЦ Ростовской области подтвердили статус лучших в России
Многофункциональные центры Ростовской области в четвертый раз подтвердили статус лучших в России, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:16:00+03:00
2025-10-27T16:16:00+03:00
2025-10-27T16:16:00+03:00
ростовская область
ростовская область
юрий слюсарь
владимир путин
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046616107_325:435:3190:2047_1920x0_80_0_0_57fd7e021a97ae3079a039f404e36d38.jpg
https://ria.ru/20251024/vokzal-2050478734.html
https://ria.ru/20251023/podderzhka-2050117611.html
ростовская область
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046616107_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dc06aa86f83762a4862e19b71ce3b042.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь , владимир путин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ростов-на-дону
Ростовская область , Ростовская область, Юрий Слюсарь , Владимир Путин, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ростов-на-Дону
МФЦ Ростовской области подтвердили статус лучших в России
МФЦ Ростовской области в четвертый раз подтвердили статус лучших в России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Многофункциональные центры Ростовской области в четвертый раз подтвердили статус лучших в России, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В Минэкономразвития России подвели итоги федерального конкурса "Лучший многофункциональный центр России" 2024 года. Традиционно, донские МФЦ подтвердили статус лучших в стране", - приводит правительство области слова Слюсаря.
Так, уже четвертый год подряд ростовские многофункциональные центры становятся победителями конкурса. Они подтвердили лидерство в двух номинациях - "Лучшая региональная сеть МФЦ" и "Лучший проект МФЦ".
Регион в категории "Крупная региональная сеть МФЦ" представили офисы МФЦ городов Ростова-на-Дону, Волгодонска, Донецка и Мясниковского района. В числе лучших проектов МФЦ страны назван ростовский проект "Предоставление мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей в МФЦ в рамках комплексного запроса".
"Актуальность нашей модели оценил президент Владимир Путин - на августовской встрече он предложил такие механизмы совершенствовать и тиражировать на всю страну. Разработка получила положительные отзывы Минобороны и Минэкономразвития", - отметил губернатор. По его информации, за время работы проекта с августа 2024 года сотрудники МФЦ помогли получить помощь более чем 4 тысячам заявителей - это бойцы и их близкие.
На всероссийский конкурс "Лучший МФЦ России" 2024 года 77 субъектами Российской Федерации было подано 186 заявок - рекордное число за все время проведения конкурса.