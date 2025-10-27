МФЦ Ростовской области подтвердили статус лучших в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Многофункциональные центры Ростовской области в четвертый раз подтвердили статус лучших в России, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В Минэкономразвития России подвели итоги федерального конкурса "Лучший многофункциональный центр России" 2024 года. Традиционно, донские МФЦ подтвердили статус лучших в стране", - приводит правительство области слова Слюсаря.

Так, уже четвертый год подряд ростовские многофункциональные центры становятся победителями конкурса. Они подтвердили лидерство в двух номинациях - "Лучшая региональная сеть МФЦ" и "Лучший проект МФЦ".

Регион в категории "Крупная региональная сеть МФЦ" представили офисы МФЦ городов Ростова-на-Дону, Волгодонска, Донецка и Мясниковского района. В числе лучших проектов МФЦ страны назван ростовский проект "Предоставление мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей в МФЦ в рамках комплексного запроса".

"Актуальность нашей модели оценил президент Владимир Путин - на августовской встрече он предложил такие механизмы совершенствовать и тиражировать на всю страну. Разработка получила положительные отзывы Минобороны и Минэкономразвития", - отметил губернатор. По его информации, за время работы проекта с августа 2024 года сотрудники МФЦ помогли получить помощь более чем 4 тысячам заявителей - это бойцы и их близкие.