Ураган "Мелисса" усилился до наивысшей категории

Максимальная устойчивая скорость ветра увеличилась до 260 километров в час, ураган движется на запад со скоростью шесть километров в час.

По прогнозам метеорологов, ураган "Мелисса" достигнет Ямайки в ночь на вторник по местному времени, его будут сопровождать опасный штормовой нагон, сильные ветры и ливневые дожди. Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнес распорядился о немедленной эвакуации жителей семи уязвимых прибрежных районов, в их числе Порт-Ройял.