Ураган "Мелисса" усилился до наивысшей категории - РИА Новости, 27.10.2025
13:40 27.10.2025
Ураган "Мелисса" усилился до наивысшей категории
Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Национальный центр по наблюдению за... РИА Новости, 27.10.2025
ямайка
кингстон (город)
сша
в мире
ямайка, кингстон (город), сша, в мире
Ямайка, Кингстон (город), США, В мире
Ураган "Мелисса" усилился до наивысшей категории

Угрожающий Ямайке ураган "Мелисса" усилился до наивысшей пятой категории

© AP Photo / Matias DelacroixМужчина заколачивает окна отеля, готовясь к урагану Мелисса на Ямайке
Мужчина заколачивает окна отеля, готовясь к урагану Мелисса на Ямайке - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Мужчина заколачивает окна отеля, готовясь к урагану Мелисса на Ямайке. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США на своём официальном сайте.
"Урагану "Мелисса" присвоена пятая категория опасности... Разрушительные ветры и катастрофическое наводнение усилятся на Ямайке в течение дня", - говорится в сообщении.
В настоящее время ураган находится в 205 километрах юго-западнее столицы Ямайки города Кингстон.
Максимальная устойчивая скорость ветра увеличилась до 260 километров в час, ураган движется на запад со скоростью шесть километров в час.
По прогнозам метеорологов, ураган "Мелисса" достигнет Ямайки в ночь на вторник по местному времени, его будут сопровождать опасный штормовой нагон, сильные ветры и ливневые дожди. Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнес распорядился о немедленной эвакуации жителей семи уязвимых прибрежных районов, в их числе Порт-Ройял.
