Ураган "Мелисса" усилился до наивысшей категории

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США на своём официальном сайте.
"Урагану "Мелисса" присвоена пятая категория опасности... Разрушительные ветры и катастрофическое наводнение усилятся на Ямайке в течение дня", - говорится в сообщении.
В настоящее время ураган находится в 205 километрах юго-западнее столицы Ямайки города Кингстон.
Максимальная устойчивая скорость ветра увеличилась до 260 километров в час, ураган движется на запад со скоростью шесть километров в час.
По прогнозам метеорологов, ураган "Мелисса" достигнет Ямайки в ночь на вторник по местному времени, его будут сопровождать опасный штормовой нагон, сильные ветры и ливневые дожди. Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнес распорядился о немедленной эвакуации жителей семи уязвимых прибрежных районов, в их числе Порт-Ройял.
