Число пользователей мессенджера MAX превысило 50 миллионов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Число пользователей национальной платформы MAX превысило 50 миллионов, сообщили в пресс-службе платформы.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"В МАХ зарегистрировались 50 миллионов пользователей. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября — когда суточный охват превысил 22,5 миллиона пользователей", — говорится в релизе.
ВТБ расширил функционал цифрового банка в МAX
23 октября, 13:03
С момента запуска мессенджера:
- пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений;
- позвонили 842 миллиона раз;
- записали более 25 миллионов видеокружков;
- число групповых чатов увеличилось до 7,6 миллиона.
На сегодняшний день в MAX более 13 тысяч каналов. Новыми авторами платформы стали певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе МAX "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
Платформа Мах планирует завершить тестирование каналов в ближайшее время
24 сентября, 14:45