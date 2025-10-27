Рейтинг@Mail.ru
Число пользователей мессенджера MAX превысило 50 миллионов - РИА Новости, 27.10.2025
12:04 27.10.2025 (обновлено: 12:53 27.10.2025)
Число пользователей мессенджера MAX превысило 50 миллионов
Число пользователей мессенджера MAX превысило 50 миллионов - РИА Новости, 27.10.2025
Число пользователей мессенджера MAX превысило 50 миллионов
google, в мире, мессенджер max
Google, В мире, Мессенджер Max
Число пользователей мессенджера MAX превысило 50 миллионов

Число пользователей национальной платформы MAX превысило 50 млн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Число пользователей национальной платформы MAX превысило 50 миллионов, сообщили в пресс-службе платформы.
"В МАХ зарегистрировались 50 миллионов пользователей. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября — когда суточный охват превысил 22,5 миллиона пользователей", — говорится в релизе.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВТБ расширил функционал цифрового банка в МAX
23 октября, 13:03
С момента запуска мессенджера:
  • пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений;
  • позвонили 842 миллиона раз;
  • записали более 25 миллионов видеокружков;
  • число групповых чатов увеличилось до 7,6 миллиона.
На сегодняшний день в MAX более 13 тысяч каналов. Новыми авторами платформы стали певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе МAX "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Платформа Мах планирует завершить тестирование каналов в ближайшее время
24 сентября, 14:45
 
GoogleВ миреМессенджер Max
 
 
