https://ria.ru/20251027/maryshev-2050453586.html
"Уже не шутки": Европе сделали жесткое предупреждение
"Уже не шутки": Европе сделали жесткое предупреждение - РИА Новости, 27.10.2025
"Уже не шутки": Европе сделали жесткое предупреждение
США и Катар — в пятерке лидеров по поставкам СПГ на европейский рынок. Однако перед ЕС внезапно замаячила перспектива столкнуться с острым дефицитом. Причем... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T08:00:00+03:00
2025-10-27T08:00:00+03:00
2025-10-27T10:36:00+03:00
европа
катар
сша
евросоюз
российское газовое общество
спг
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149746/18/1497461812_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_04d35428a93db3eee8092f07787c1f0e.jpg
https://ria.ru/20251016/katar-2048701310.html
https://ria.ru/20250924/peskov-2043934043.html
https://ria.ru/20251023/spg-2050030375.html
https://ria.ru/20251022/udobreniya-2049342643.html
https://ria.ru/20251010/vengriya-2047470843.html
европа
катар
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149746/18/1497461812_94:0:1925:1373_1920x0_80_0_0_06889061bbb4a11fffd7189dfccccd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, катар, сша, евросоюз, российское газовое общество, спг, еврокомиссия
Европа, Катар, США, Евросоюз, Российское газовое общество, СПГ, Еврокомиссия
"Уже не шутки": Европе сделали жесткое предупреждение
Марышев: Катар без проблем заменит европейское направление с СПГ
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. США и Катар — в пятерке лидеров по поставкам СПГ на европейский рынок. Однако перед ЕС внезапно замаячила перспектива столкнуться с острым дефицитом. Причем из-за действий Брюсселя.
Поводом послужила недавняя Директива о комплексной проверке корпоративной устойчивости, предусматривающая, в частности, наказание за несоблюдение требований по сокращению выбросов углерода.
Документ обязует "выявлять и устранять ущерб правам человека" и окружающей среде, "возникающий в результате деятельности крупных компаний, их дочерних структур и партнеров". Все это — часть общей программы достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050-му.
Директиву включат в законодательство ЕС в июле 2026-го и приведут в действие с 2027-го. За нарушение штраф — до пяти процентов годового оборота.
Катар, четвертый по объемам поставщик СПГ в Старый Свет, еще на стадии разработки документа предупреждал, что может приостановить экспорт из-за причуд Брюсселя.
Как поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе, компании, которые ввозят продукцию в ЕС, должны полностью соответствовать внутренним ESG-стандартам. Так добиваются снижения углеродного следа.
Однако политика США и Катара в области энергетики выстроена вокруг традиционных углеводородов. Поэтому полного соответствия завышенным стандартам от экспортеров ждать не приходится, указывает эксперт.
«
Директива действительно повышает операционные и комплаенс-затраты (штрафы и санкции по CSDDD), что теоретически способно отпугнуть часть продавцов и увеличить стоимость контрактов, отмечает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Вашингтон и Доха повторили: это прямая угроза европейской экономике, ее конкурентоспособности и энергетической безопасности.
Обоих экспортеров, заметно нарастивших продажи с 2022-го, беспокоит и другое обстоятельство: второй крупнейший поставщик сжиженного природного газа в Европу — по-прежнему Россия.
По данным Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA
), в 2024-м 46 процентов импорта СПГ обеспечили США, 16 — Россия, 11 — Алжир, десять — Катар, пять — Норвегия, четыре — Нигерия. При этом Европа сократила поставки из США (на 18 процентов), Катара (на 30), Нигерии (на 35) и Алжира (на четыре). А вот закупки в России и Норвегии увеличили на 12 и 11 процентов соответственно.
Благодаря развитию возобновляемых источников энергии и политике, направленной на ограничение потребления газа, с 2021-го по 2024-й спрос снизился на 20 процентов. В Европе строят или расширяют терминалы СПГ, чтобы ослабить зависимость от топлива из России. Однако импорт СПГ оттуда с 2022-го увеличился, констатировали в IEEFA.
Это, разумеется, нервирует, Вашингтон и Доху. Особенно с учетом того, что оба государства рассчитывали откусить еще больше европейского газового пирога.
США, в частности, возмущает то, что Европа рискует нарушить достигнутые договоренности в рамках торговой сделки относительно закупок энергоносителей. А их Брюссель обязался приобрести на 750 миллиардов долларов.
«
"Очевидно, что трудоемкая система отбора и мониторинга поставщиков приведет к существенному росту затрат американских экспортеров СПГ и катарской Qatar Energy LNG. В результате их конкурентоспособность на азиатских рынках, отличающихся особенно высокой чувствительностью к ценам, снизится, что создаст благоприятные условия для России, Австралии, Малайзии, Индонезии", — поясняет Сергей Ермилов, менеджер практики "Стратегия" компании "Рексофт Консалтинг".
"Мы не сможем вести бизнес в ЕС, включая поставки СПГ для покрытия энергетического дефицита, если правила не изменят", — подчеркнул министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
Европа рискует недосчитаться и американских поставок. Как отмечает Ермилов, условия сделки об увеличении импорта заокеанских энергоносителей едва ли нарушат напрямую. Скорее всего, сами экспортеры предпочтут сократить торговлю с ЕС.
При этом США по сравнению с Катаром в менее выгодном положении. Терминалы на побережье Мексиканского залива ориентированы в основном на Европу. А вот острая реакция Дохи, по мнению наблюдателей, — отнюдь не бравада.
«
"Высокая гибкость поставок, присущая СПГ, позволяет Катару без проблем заменить европейское направление. В случае обострения торговых отношений СПГ-танкеры направятся в АТР, составив заметную конкуренцию австралийскому, малайзийскому и российскому газу. С американцами ситуация иная: бесшовно перенаправить СПГ с рынка ЕС некуда", — говорит Марышев.
С учетом планов по отказу от российских энергоресурсов ЕС вряд ли станет рисковать энергетической безопасностью, полагают аналитики.
А собственная добыча на шельфе Северного моря неуклонно сокращается, поставки из Норвегии, скорее всего, достигли пика или близки к нему (91 миллиард кубометров в 2024-м), трубопроводы из Алжира и Азербайджана не позволят закрыть дефицит, напоминает Ермилов.
Эксперты не исключают, что "стоимость" директивы экспортеры в конечном итоге заложат в цену поставок. Однако до прекращения импорта не дойдет. Европе в любом случае придется проявить гибкость — на кону выживание сжимающейся экономики.