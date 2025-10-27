Полицейские в Магадане изъяли двух детей у нетрезвой женщины

В Магадане мать выгнала сына без обуви на улицу

МАГАДАН, 27 окт — РИА Новости. В Магадане полицейские изъяли двух детей у нетрезвой женщины, которая выгнала сына босиком на улицу, сообщил региональный главк МВД.

"В дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что из квартиры дома на улице Гагарина выбежал заплаканный босой ребенок и попросил помощи. Выяснилось, что мать 11-летнего мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяла недопустимые методы воспитания. В квартире также находился ее второй пятимесячный сын", — говорится в релизе.

Патрульные и инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли детей, младенца отправили в городской Дом малютки, старшего мальчика — в Дом ребенка.