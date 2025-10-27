Рейтинг@Mail.ru
В Магадане мать выгнала сына без обуви на улицу - РИА Новости, 27.10.2025
06:53 27.10.2025 (обновлено: 10:09 27.10.2025)
В Магадане мать выгнала сына без обуви на улицу
В Магадане мать выгнала сына без обуви на улицу
В Магадане полицейские изъяли двух детей у нетрезвой женщины, которая выгнала сына босиком на улицу, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 27.10.2025
В Магадане мать выгнала сына без обуви на улицу

МАГАДАН, 27 окт — РИА Новости. В Магадане полицейские изъяли двух детей у нетрезвой женщины, которая выгнала сына босиком на улицу, сообщил региональный главк МВД.
"В дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что из квартиры дома на улице Гагарина выбежал заплаканный босой ребенок и попросил помощи. Выяснилось, что мать 11-летнего мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяла недопустимые методы воспитания. В квартире также находился ее второй пятимесячный сын", — говорится в релизе.
Допрос жительницы Камышловского района Свердловской области, которой предъявлено обвинение в убийстве двухмесячной дочери - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Молодая мать, обвиняемая в убийстве младенца, частично признала вину
24 октября, 14:39
Патрульные и инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли детей, младенца отправили в городской Дом малютки, старшего мальчика — в Дом ребенка.
На мать составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей решат органы опеки.
Видео с ребенком, пострадавшим во время семейного конфликта в Перми - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Перми арестовали отчима ребенка, попавшего в окровавленном виде на камеру
5 марта, 11:45
 
