https://ria.ru/20251027/magadan-2050811422.html
В Магадане мать выгнала сына без обуви на улицу
В Магадане мать выгнала сына без обуви на улицу - РИА Новости, 27.10.2025
В Магадане мать выгнала сына без обуви на улицу
В Магадане полицейские изъяли двух детей у нетрезвой женщины, которая выгнала сына босиком на улицу, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T06:53:00+03:00
2025-10-27T06:53:00+03:00
2025-10-27T10:09:00+03:00
происшествия
магадан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050835687_2:0:1908:1072_1920x0_80_0_0_26b2de58b758f283640aa452d86b435d.jpg
https://ria.ru/20251024/chp-2050374855.html
https://ria.ru/20250305/perm-2003160681.html
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050835687_479:0:1908:1072_1920x0_80_0_0_d38d9cc1fe997c4bda5dbcafbf9c1527.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан
В Магадане мать выгнала сына без обуви на улицу
В Магадане женщина выгнала на мороз босого 11-летнего ребенка
МАГАДАН, 27 окт — РИА Новости. В Магадане полицейские изъяли двух детей у нетрезвой женщины, которая выгнала сына босиком на улицу, сообщил региональный главк МВД.
"В дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что из квартиры дома на улице Гагарина выбежал заплаканный босой ребенок и попросил помощи. Выяснилось, что мать 11-летнего мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяла недопустимые методы воспитания. В квартире также находился ее второй пятимесячный сын", — говорится в релизе.
Патрульные и инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли детей, младенца отправили в городской Дом малютки, старшего мальчика — в Дом ребенка.
На мать составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей решат органы опеки.