Два подмосковных горнолыжных клуба стали лауреатами Всероссийской премии - РИА Новости, 27.10.2025
17:17 27.10.2025 (обновлено: 17:19 27.10.2025)
Два подмосковных горнолыжных клуба стали лауреатами Всероссийской премии
Два подмосковных горнолыжных клуба стали лауреатами Всероссийской премии - РИА Новости, 27.10.2025
Два подмосковных горнолыжных клуба стали лауреатами Всероссийской премии
Два подмосковных горнолыжных курорта — спортивный комплекс "Сорочаны" и клуб Гая Северина стали лауреатами Всероссийской премии Ski Business Awards, сообщает... РИА Новости, 27.10.2025
спорт, россия, московская область (подмосковье), красная поляна
Новости Подмосковья, Спорт, Россия, Московская область (Подмосковье), Красная Поляна
Два подмосковных горнолыжных клуба стали лауреатами Всероссийской премии

Горнолыжные клубы Подмосковья стали лауреатами премии Ski Business Awards

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиМужчина катается на лыжах
Мужчина катается на лыжах - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Мужчина катается на лыжах
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Два подмосковных горнолыжных курорта — спортивный комплекс "Сорочаны" и клуб Гая Северина стали лауреатами Всероссийской премии Ski Business Awards, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Премия учреждена в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
"Сорочаны" одержали победу сразу в двух номинациях: "Лучший горнолыжный комплекс России с протяженностью трасс от 2 до 10 километров" и "Лучший прокат горнолыжного оборудования". В свою очередь, Горнолыжный клуб Гая Северина был признан лучшим среди горнолыжных комплексов с протяженностью трасс менее 2 километров.
Победителями премии также стали курорты Роза Хутор и Красная Поляна в Краснодарском крае, Таежная Саланга в Кемеровской области, Губаха в Пермском крае, Бобровый лог в Красноярском крае, Игора в Ленинградской области и другие популярные горнолыжные центры страны.
Премия Ski Business Awards, учрежденная в 2018 году, ежегодно собирает представителей горнолыжной индустрии России: руководителей курортов, девелоперов, инвесторов, отельеров, рестораторов и туроператоров, а также представителей органов власти. В этом году была введена новая система категорий для номинации лучших горнолыжных комплексов, разделившая участников по протяженности трасс на три группы: до 2 километров, от 2 до 10 километров и свыше 10 километров.
Новости ПодмосковьяСпортРоссияМосковская область (Подмосковье)Красная Поляна
 
 
