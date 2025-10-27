https://ria.ru/20251027/lyzhi-2050984942.html
Два подмосковных горнолыжных клуба стали лауреатами Всероссийской премии
2025-10-27T17:17:00+03:00
2025-10-27T17:17:00+03:00
2025-10-27T17:19:00+03:00
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Два подмосковных горнолыжных курорта — спортивный комплекс "Сорочаны" и клуб Гая Северина стали лауреатами Всероссийской премии Ski Business Awards, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Премия учреждена в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
"Сорочаны" одержали победу сразу в двух номинациях: "Лучший горнолыжный комплекс России с протяженностью трасс от 2 до 10 километров" и "Лучший прокат горнолыжного оборудования". В свою очередь, Горнолыжный клуб Гая Северина был признан лучшим среди горнолыжных комплексов с протяженностью трасс менее 2 километров.
Победителями премии также стали курорты Роза Хутор и Красная Поляна в Краснодарском крае, Таежная Саланга в Кемеровской области, Губаха в Пермском крае, Бобровый лог в Красноярском крае, Игора в Ленинградской области и другие популярные горнолыжные центры страны.
Премия Ski Business Awards, учрежденная в 2018 году, ежегодно собирает представителей горнолыжной индустрии России: руководителей курортов, девелоперов, инвесторов, отельеров, рестораторов и туроператоров, а также представителей органов власти. В этом году была введена новая система категорий для номинации лучших горнолыжных комплексов, разделившая участников по протяженности трасс на три группы: до 2 километров, от 2 до 10 километров и свыше 10 километров.