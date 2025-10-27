Львова-Белова призвала ввести меры по соцобеспечению детей из приграничья

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает принять в России дополнительные меры, направленные на реализацию прав на социальное обеспечение детей из семей, которые проживают на территориях, где введены военное положение и режим контртеррористической операции.

"Рекомендации по совершенствованию правового положения детей Российской Федерации. Правительству РФ: принять дополнительные меры, направленные на реализацию прав на социальное обеспечение детей из семей, проживающих на территориях, на которых введены военное положение и режим контртеррористической операции", - следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.