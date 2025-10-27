https://ria.ru/20251027/lvova-belova-2050927503.html
Львова-Белова призвала ввести меры по соцобеспечению детей из приграничья
Львова-Белова призвала ввести меры по соцобеспечению детей из приграничья - РИА Новости, 27.10.2025
Львова-Белова призвала ввести меры по соцобеспечению детей из приграничья
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает принять в России дополнительные меры, направленные на реализацию прав на... РИА Новости, 27.10.2025
курская область
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает принять в России дополнительные меры, направленные на реализацию прав на социальное обеспечение детей из семей, которые проживают на территориях, где введены военное положение и режим контртеррористической операции.
"Рекомендации по совершенствованию правового положения детей Российской Федерации. Правительству РФ: принять дополнительные меры, направленные на реализацию прав на социальное обеспечение детей из семей, проживающих на территориях, на которых введены военное положение и режим контртеррористической операции", - следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.
Кроме того, Львова-Белова
просит правительство рассмотреть возможность законодательного установления социальной гарантии для учащихся выпускных классов 2025 и 2026 годов из приграничных районов Белгородской и Курской областей
, затронутых военными действиями, в виде предоставления специальной квоты при поступлении в российские вузы.