Появились подробности по делу об ограблении Лувра
10:18 27.10.2025 (обновлено: 11:33 27.10.2025)
Появились подробности по делу об ограблении Лувра
париж
алжир (провинция)
мали
лувр
в мире
париж
алжир (провинция)
мали
париж, алжир (провинция), мали, лувр, в мире
Париж, Алжир (провинция), Мали, Лувр, В мире
Появились подробности по делу об ограблении Лувра

Личность одного из подозреваемых в ограблении Лувра установили с помощью ДНК

Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Одного из подозреваемых в ограблении Лувра задержали после того, как его личность установили с помощью анализа ДНК, передает телеканал BFMTV со ссылкой на близкие к расследованию источники.
Всего задержали двух подозреваемых: одного — в аэропорту Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир, второго — в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье.
По данным телеканала, решающую роль в опознании подозреваемого сыграл материал ДНК, обнаруженный на месте ограбления.
По словам прокурора Парижа Лор Бекко, эксперты собрали в Лувре более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других следов.
Громкое ограбление Лувра произошло 19 октября. Грабители украли девять ювелирных украшений из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины: тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти и вернуть в музей. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.
Париж Алжир (провинция) Мали Лувр В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
