Появились подробности по делу об ограблении Лувра

По данным телеканала, решающую роль в опознании подозреваемого сыграл материал ДНК, обнаруженный на месте ограбления.

Громкое ограбление Лувра произошло 19 октября. Грабители украли девять ювелирных украшений из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины: тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти и вернуть в музей. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.