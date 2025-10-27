Конгрессвумен Луна заявила о необходимости диалога с Россией

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна заявила, что диалог с Россией необходим для поддержания мира, назвав этот путь "единственным нерадиоактивным вариантом".
"Мы больше не живём в эпоху холодной войны. Если вы знаете историю, то помните, что Кеннеди активно вёл переговоры с Россией. Он хотел мира. Это единственный нерадиоактивный вариант. Вы что, утверждаете, что Кеннеди был под контролем России? Это странная точка зрения", — написала Луна в своём аккаунте в соцсети X.
Таким образом конгрессвумен ответила одному из пользователей соцсети, сравнившему её инициативу с "деятельностью агентов Кремля" времён СССР.
Ранее Луна провела встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
