В Ливане при атаке израильского беспилотника погибли два человека
18:38 27.10.2025
В Ливане при атаке израильского беспилотника погибли два человека
В Ливане при атаке израильского беспилотника погибли два человека
Жертвами атаки израильского беспилотника в районе поселения Байада стали два человека, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T18:38:00+03:00
2025-10-27T18:38:00+03:00
В Ливане при атаке израильского беспилотника погибли два человека

БЕЙРУТ, 27 окт - РИА Новости. Жертвами атаки израильского беспилотника в районе поселения Байада стали два человека, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"В результате атаки вражеских израильских дронов в районе поселения Байада на юге Ливана, по предварительным данным, погибли два человека",- сказал собеседник агентства.
Ранее Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана сообщал о гибели троих человек за субботу и воскресенье в результате двух атак БПЛА на юге страны и одной атаки на востоке Ливана.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
