Литва открыла границу для людей, следующих транзитом в Калининград
19:18 27.10.2025 (обновлено: 21:51 27.10.2025)
Литва открыла границу для людей, следующих транзитом в Калининград
Литва начала пропускать через пункт пропуска "Мядининкай" дипломатов, граждан ЕС и путешествующих транзитом в Калининградскую область и обратно
2025-10-27T19:18:00+03:00
2025-10-27T21:51:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
калининградская область
евросоюз
в мире, белоруссия, литва, калининградская область, евросоюз
В мире, Белоруссия, Литва, Калининградская область, Евросоюз
МИНСК, 27 окт — РИА Новости. Литва начала пропускать через пункт пропуска "Мядининкай" дипломатов, граждан ЕС и путешествующих транзитом в Калининградскую область и обратно, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии.
"Литовские источники дополнительно сообщили о новых ограничениях в пересечении границы с Беларусью через пункт пропуска "Мядининкай". Литовцы намерены пропускать через этот участок границы следующие категории лиц: дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту; путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Беларуси и обратно; граждан Литвы и Европейского союза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве", — отметили в пресс-службе.
Автомобили на контрольно-пропускном пункте Котловка на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Правительство Литвы обсудит идею о закрытии границы с Белоруссией
Вчера, 12:00
Белорусская таможня подтвердила, что такие граждане начали пересекать границу через пункт пропуска "Каменный Лог" с 14:30.
"С этого времени в Литву убыло 30 легковых авто, два автобуса и один грузовик, на въезд в нашу страну гродненские таможенники оформили 19 легковых авто, три автобуса и 20 грузовиков", — сообщил таможенный комитет.
Пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони" с белорусской стороны) остается закрытым на неопределенный срок — не пропускают ни людей, ни транспортные средства, уточнили в ведомстве.
На прошлой неделе Литва несколько раз закрывала КПП на границе с Белоруссией. Поздним вечером 26 октября было остановлено движение автотранспорта через КПП "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог"). Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Президент Литвы предложил закрыть границу с Белоруссией из-за метеозондов
26 октября, 15:45
 
