Литва открыла границу для людей, следующих транзитом в Калининград

МИНСК, 27 окт — РИА Новости. Литва начала пропускать через пункт пропуска "Мядининкай" дипломатов, граждан ЕС и путешествующих транзитом в Калининградскую область и обратно, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии.

"Литовские источники дополнительно сообщили о новых ограничениях в пересечении границы с Беларусью через пункт пропуска "Мядининкай". Литовцы намерены пропускать через этот участок границы следующие категории лиц: дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту; путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Беларуси и обратно; граждан Литвы и Европейского союза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве", — отметили в пресс-службе.

Белорусская таможня подтвердила, что такие граждане начали пересекать границу через пункт пропуска "Каменный Лог" с 14:30.

"С этого времени в Литву убыло 30 легковых авто, два автобуса и один грузовик, на въезд в нашу страну гродненские таможенники оформили 19 легковых авто, три автобуса и 20 грузовиков", — сообщил таможенный комитет.

Пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони" с белорусской стороны) остается закрытым на неопределенный срок — не пропускают ни людей, ни транспортные средства, уточнили в ведомстве.