Литва открыла границу для людей, следующих транзитом в Калининград
2025-10-27T19:18:00+03:00
2025-10-27T19:18:00+03:00
2025-10-27T21:51:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
калининградская область
евросоюз
МИНСК, 27 окт — РИА Новости. Литва начала пропускать через пункт пропуска "Мядининкай" дипломатов, граждан ЕС и путешествующих транзитом в Калининградскую область и обратно, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии.
"Литовские источники дополнительно сообщили о новых ограничениях в пересечении границы с Беларусью
через пункт пропуска "Мядининкай". Литовцы намерены пропускать через этот участок границы следующие категории лиц: дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту; путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область
из Беларуси и обратно; граждан Литвы
и Европейского союза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве", — отметили в пресс-службе.
Белорусская таможня подтвердила, что такие граждане начали пересекать границу через пункт пропуска "Каменный Лог" с 14:30.
"С этого времени в Литву убыло 30 легковых авто, два автобуса и один грузовик, на въезд в нашу страну гродненские таможенники оформили 19 легковых авто, три автобуса и 20 грузовиков", — сообщил таможенный комитет.
Пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони" с белорусской стороны) остается закрытым на неопределенный срок — не пропускают ни людей, ни транспортные средства, уточнили в ведомстве.
На прошлой неделе Литва несколько раз закрывала КПП на границе с Белоруссией. Поздним вечером 26 октября было остановлено движение автотранспорта через КПП "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог"). Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.